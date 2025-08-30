FOTO: Iliana Calabró apuesta al streaming: “Hice un casting para un proyecto que es un gran desafío”

Iliana Calabró aseguró que le encantaría participar en una serie y brillar en las plataformas de streaming. “Me encantaría, e incluso hice un casting hace poco para formar parte de un proyecto”, afirmó.

La artista fue entrevistada por Nahuel Saa en un evento y confirmó los rumores sobre una posible participación en un megaproyecto, para el cual tuvo que grabar un video para la productora. “Ojalá que quede, es un desafío porque es algo que nunca hice. Tengo muchas ganas”, expresó.

Calabró acaba de finalizar su participación en Perdidamente, una comedia dirigida por José María Muscari, que aborda temas como el funcionamiento de la mente, las emociones y el Alzheimer. A raíz de este éxito teatral, manifestó su deseo de continuar trabajando en proyectos con una temática más seria. “Dejó la vara muy alta. Me gustaría seguir en esa línea”, comentó.

Finalmente, se refirió a su vínculo con su hermana, Marina Calabró, y su pareja, el periodista Rolando Barbano, tras el distanciamiento que vivieron meses atrás. “Está todo bien, fuimos a cenar, pero a veces se complica porque no coinciden los horarios”, concluyó.