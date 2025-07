HBO Max regresa al mercado con cambios en su nombre y contenido disponible

A poco más de un año desde su relanzamiento, la plataforma originalmente conocida como HBO Max, que había pasado a denominarse Max, regresa a ser HBO Max.

El servicio de streaming Max se había lanzado el 27 de febrero de 2024 en Argentina y en el resto de Latinoamérica y el Caribe, tras haberse iniciado en mayo de 2023 en Estados Unidos. Esta plataforma ofrecía una amplia selección de series, películas y eventos en vivo, combinando los catálogos de WarnerMedia y Discovery, resultado de su fusión.

Sin embargo, como parte de un nuevo enfoque estratégico, HBO vuelve a estar presente en el nombre y logo del servicio de streaming, que conserva su impresionante oferta de más de 37 mil horas de contenido.

Cambios en HBO Max

La empresa anunció que el catálogo permanece igual, con las mismas películas, series y documentales que incluyen producciones de Warner Bros., DC, Cartoon Network y Discovery.

Las tarifas de suscripción se mantienen sin alteraciones, al igual que los perfiles de usuario, listas y contenido en seguimiento, que se conservan intactos.

Además, la aplicación continúa con la misma estructura funcional, pero presenta un rediseño visual que vuelve a los colores y al logo característico de HBO.

Por lo tanto, el único cambio reside en el nombre, que ahora se presenta como “HBO Max”, junto con su logo renovado.

Contenido disponible en HBO Max

La plataforma abarca todo lo relacionado con las marcas HBO, Warner Bros., el universo de DC, Discovery, Discovery Home & Health, Cartoon Network, Discovery Kids y Adult Swim.

Incluye algunas de sus producciones y franquicias más emblemáticas, como "Game of Thrones" y su serie precuela, "House of the Dragon", así como "Harry Potter", "The Big Bang Theory", "Rick & Morty" y los reality shows "Supervivencia al desnudo" y “Todo en 90 días”, entre otros.