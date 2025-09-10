Georgina Barbarossa, dolida por no ser nominada a los Martín Fierro 2025
La conductora reveló que no le gustó haberse quedado afuera. En diálogo con Intrusos, remarcó su decepción y dijo: “Tengo un equipo maravilloso. Estoy dolida, enojada no”.
10/09/2025 | 14:23Redacción Cadena 3
FOTO: Georgina Barbarossa se quejó por no haber sido nominada/Fotografía: Redes
APTRA dio a conocer a los nominados a los Premios Martín Fierro 2025 y muchos se enojaron por haber quedado afuera de las ternas.
Georgina Barbarossa no integra la terna a “Mejor Conductora”, que está compuesta por: Wanda Nara, Mariana Fabbiani, Juana Viale, Susana Giménez, Verónica Lozano y Pamela David.
“Yo no tengo ningún Martín Fierro como conductora. ¿El día que me lo den post mortem va todo el equipo a recibirlo?” dijo la conductora en su programa A la Barbarossa. Sus compañeros se quejaron y le dijeron que ella tendría que haber estado nominada. Hasta le llevaron un premio a modo de broma.
En diálogo con Intrusos, Georgina expresó: “Un poco triste estoy. Pregúntenle a Luis Ventura (presidente de APTRA) por qué no estoy. Quiero un homenaje especial”.
“No bajaría a nadie. Me hubiese puesto. Las chicas son divinas, todas me parecen maravillosas, pero me hubiese encantado estar. Tengo un equipo maravilloso. Estoy dolida, enojada no. Prefiero tomármelo con humor, pero sinceramente merezco estar nominada. Fueron raras las ternas este año”, agregó.
Georgina Barbarossa irá a la fiesta porque su programa está nominado y también dos de sus compañeros: Pía Shaw y Robertito Funes Ugarte.
Lectura rápida
¿Quién está decepcionada por no ser nominada? Georgina Barbarossa está decepcionada por no ser nominada a los Premios Martín Fierro 2025.
¿Qué opinó Georgina sobre la situación? Expresó que se siente dolida y que merece estar nominada.
¿Cómo reaccionaron sus compañeros? Sus compañeros se quejaron y le llevaron un premio a modo de broma.
¿A quién le preguntó Georgina sobre su ausencia en la terna? Preguntó a Luis Ventura, presidente de APTRA.
¿Asistirá a la ceremonia? Sí, irá a la fiesta porque su programa también está nominado.
[Fuente: Noticias Argentinas]