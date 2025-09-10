En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Informados Santa Fe

Emiliano Guardia

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Georgina Barbarossa, dolida por no ser nominada a los Martín Fierro 2025

La conductora reveló que no le gustó haberse quedado afuera. En diálogo con Intrusos, remarcó su decepción y dijo: “Tengo un equipo maravilloso. Estoy dolida, enojada no”.

10/09/2025 | 14:23Redacción Cadena 3

FOTO: Georgina Barbarossa se quejó por no haber sido nominada/Fotografía: Redes

APTRA dio a conocer a los nominados a los Premios Martín Fierro 2025 y muchos se enojaron por haber quedado afuera de las ternas.

Georgina Barbarossa no integra la terna a “Mejor Conductora”, que está compuesta por: Wanda Nara, Mariana Fabbiani, Juana Viale, Susana Giménez, Verónica Lozano y Pamela David.

“Yo no tengo ningún Martín Fierro como conductora. ¿El día que me lo den post mortem va todo el equipo a recibirlo?” dijo la conductora en su programa A la Barbarossa. Sus compañeros se quejaron y le dijeron que ella tendría que haber estado nominada. Hasta le llevaron un premio a modo de broma.

En diálogo con Intrusos, Georgina expresó: “Un poco triste estoy. Pregúntenle a Luis Ventura (presidente de APTRA) por qué no estoy. Quiero un homenaje especial”.

“No bajaría a nadie. Me hubiese puesto. Las chicas son divinas, todas me parecen maravillosas, pero me hubiese encantado estar. Tengo un equipo maravilloso. Estoy dolida, enojada no. Prefiero tomármelo con humor, pero sinceramente merezco estar nominada. Fueron raras las ternas este año”, agregó.

Georgina Barbarossa irá a la fiesta porque su programa está nominado y también dos de sus compañeros: Pía Shaw y Robertito Funes Ugarte.

Lectura rápida

¿Quién está decepcionada por no ser nominada? Georgina Barbarossa está decepcionada por no ser nominada a los Premios Martín Fierro 2025.

¿Qué opinó Georgina sobre la situación? Expresó que se siente dolida y que merece estar nominada.

¿Cómo reaccionaron sus compañeros? Sus compañeros se quejaron y le llevaron un premio a modo de broma.

¿A quién le preguntó Georgina sobre su ausencia en la terna? Preguntó a Luis Ventura, presidente de APTRA.

¿Asistirá a la ceremonia? Sí, irá a la fiesta porque su programa también está nominado.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho