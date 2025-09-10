En vivo

Espectáculos

Gastón Pauls vuelve a la televisión con su nuevo programa en América

El canal del cuadrado ya le puso fecha al estreno de Ser humanos, bajo la conducción del ex productor Gastón Pauls.

10/09/2025 | 17:13Redacción Cadena 3

FOTO: La vuelta de Gastón Pauls a la televisión abierta.

El próximo domingo 14 de septiembre, a las 22.30 hs., llega Gastón Pauls a mostrar relatos reales de personas que atravesaron momentos de dolor, lucha y superación.

En cada episodio, se conocerán historias que duelen, historias que inspiran, historias de resiliencia e historias que transforman. Testimonios que conmueven y nos recuerdan que, incluso en la adversidad, la capacidad de levantarse y seguir adelante es parte de nuestra esencia.

Un programa profundo, emotivo e inspirador, donde cada historia se convierte en un espejo de la condición humana.

Lectura rápida

¿Cuándo se estrena el programa? El programa se estrena el domingo 14 de septiembre a las 22.30 hs.

¿Quién es el conductor? El programa es conducido por Gastón Pauls.

¿De qué trata el programa? El programa muestra relatos reales de personas que vivieron momentos de dolor y superación.

¿Qué tipo de historias se contarán? Se contarán historias de resiliencia y transformación, que conmueven al público.

¿Cuál es el enfoque del programa? El enfoque es profundo y emotivo, reflejando la condición humana a través de testimonios.

[Fuente: Noticias Argentinas]

