Gastón Pauls vuelve a la televisión con su nuevo programa en América
El canal del cuadrado ya le puso fecha al estreno de Ser humanos, bajo la conducción del ex productor Gastón Pauls.
10/09/2025 | 17:13Redacción Cadena 3
FOTO: La vuelta de Gastón Pauls a la televisión abierta.
El próximo domingo 14 de septiembre, a las 22.30 hs., llega Gastón Pauls a mostrar relatos reales de personas que atravesaron momentos de dolor, lucha y superación.
En cada episodio, se conocerán historias que duelen, historias que inspiran, historias de resiliencia e historias que transforman. Testimonios que conmueven y nos recuerdan que, incluso en la adversidad, la capacidad de levantarse y seguir adelante es parte de nuestra esencia.
Un programa profundo, emotivo e inspirador, donde cada historia se convierte en un espejo de la condición humana.
[Fuente: Noticias Argentinas]