Fuerte repudio por dos spots misóginos en reconocidas estaciones de servicio

Una serie de publicidades virales que circularon en redes sociales desataron una ola de repudio por su contenido violento, misógino y discriminatorio.

Los videos, que pretendían tener un tono humorístico, mostraron escenas que muchos usuarios vincularon con la apología de la violencia de género, generando la indignación de periodistas, militantes feministas y referentes sociales.

Las piezas en cuestión fueron publicadas por la Estación El Trébol de Marcos Juárez, bajo la bandera de YPF, y por Shell Crespo, perteneciente a Erich Wagner y Cía S.R.L., en Entre Ríos. En uno de los casos, una mujer apareció siendo "secuestrada" por empleados y metida dentro de una bolsa de consorcio, una imagen que fue denunciada como profundamente ofensiva en un país donde una mujer es víctima de femicidio cada 27 horas.

Esta "publicidad" es de la empresa Shell Crespo de Erich Wagner y Cia S.R.L de Entre Ríos. Dos tipos que secuestran a una mujer, la meten en una bolsa de basura y toman mate. Ojalá nadie nunca más cargue combustible en esa empresa. pic.twitter.com/NOU0nKUB96 — ?????????????? ???????? ???????? (@soyingridbeck) September 20, 2025

Desde la agrupación Pan y Rosas, la referente feminista Andrea D’Atri expresó su rechazo a través de su cuenta de Instagram:

“TODO EL REPUDIO A LAS PUBLICIDADES DE LA ESTACIÓN EL TRÉBOL DE MARCOS JUÁREZ DE YPF OFICIAL Y SHELL CRESPO DE ERICH WAGNER y CIA S.R.L DE ENTRE RÍOS. Ambos videos son una clara muestra de la discriminación y misoginia que promueve el discurso oficialista y que sirve a las empresas para naturalizar la discriminación laboral de sus trabajadoras, llegando al extremo de hacer apología a los femicidios.”

D'Atri también remarcó que Shell tiene antecedentes de denuncias por parte de sus trabajadores: “Shell es una empresa que, como denuncian sus trabajadores, tiene numerosas denuncias por acoso laboral y despidos discriminatorios. Basta de despidos, discriminación y violencia. Seguimos reclamando la reincorporación de lxs despedidxs.”

Por otra parte, la periodista Ingrid Beck también se sumó a las críticas desde su cuenta en X, con una mirada irónica y contundente. “No entiendo si secuestro de mujeres en bolsa de consorcio es tendencia en estaciones de servicio o qué. Se ve que por esos pueblos no pasamos.”

Por esta turbia publicidad de la YPF el Trebol de Marcos Juarez. pic.twitter.com/MpCbaBNGj4 — Tendencia en Argentina (@tendenciahoy) September 20, 2025

Y agregó:“Parece que el tema no es de estaciones de servicio sino ‘una joda’ con ‘las de marketing’ en general. Pasa que la combinación tipos secuestrando mujer y colocándola en bolsa de consorcio no nos da gracia.”

La viralización de estos contenidos reabrió el debate sobre los límites del humor en la publicidad, la normalización de la violencia machista en entornos laborales y la responsabilidad de las marcas ante discursos que refuerzan estereotipos y prácticas discriminatorias.