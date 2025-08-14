Eugenia Tobal desmiente crisis y habla sobre su maternidad en la menopausia

FOTO: Eugenia Tobal desde su supuesta separación hasta el embarazo después de la foto con el papa Francisco

La actriz Eugenia Tobal desmintió las supuestas crisis con su pareja y explicó cómo vive la maternidad en un periodo menopáusico, tras el fallecimiento de su mamá que padeció cáncer, al tiempo, reveló que sus inicios ocurrieron en Metro 95.1.

En diálogo con Cayetano, en No trates de entenderlo por Metro 95.1, la actriz reflexionó sobre su podcast ‘Desde otro lugar’: “La menopausia es muy larga, pasamos más años con la menopausia que sin ella. Empiezan a aparecer las ausencias de memoria, los calores y los estados de ánimo. En la premenopausia empieza todo el proceso de descenso”.

En línea, Tobal rememoró: “Tuve un embarazo hermoso, fui mamá a los 44 años, estuve muy controlada porque tuve trombofilia y me tuve que pinchar la panza todos los días, hasta un día antes de que naciera mi hija”.

Asimismo, la artista sostuvo: “Cuando la panza crece, no tenés más piel de donde agarrarte e inyectarse arriba de un moretón, duele. Pero cuando estás embarazada sabés que eso le está dando vida al bebé que está adentro, entonces dije ‘No me importa nada’”.

“Viví el embarazo mientras mi mamá tenía cáncer. Hubo un proceso en donde viví el puerperio, la muerte de mi mamá y la pandemia. Mi mamá esperó a conocer a Ema, dos meses después falleció y a raíz de todo eso escribí un libro que se llama ‘Esa nueva piel’, donde hablo de todo esto . Estoy adaptando el libro para hacer una obra de teatro o un unipersonal”, continuó.

Respecto al libro, explicó que trata “sobre ser la mejor mamá que una puede y tiene que ver con esa nueva piel que una tiene al convertirse en madre o padre”, e insistió: “Cuando planee la maternidad, lo hice con mi mamá, su enfermedad fue muy complicada y la esperó realmente. Partir o no, es una decisión. La conoció y cuando todo estaba ordenado, se fue”.

Por su parte, reveló que no es la única figura reconocida entre los adultos responsables en la escuela de la pequeña: “En el colegio de mi hija hay muchos padres famosos como Pedro -Alfonso- y Paula -Chávez-, Brenda -Gandini- y Gonzalo -Heredia-, Juana Repetto, Mike Chouhy -intérprete de stand up-. Siento que desentono en la puerta del cole porque voy muy de Luzuriaga.”

“Ser la mamá de Ema es lo mejor que me pasó en mi vida. Mi hija es muy personaje y tiene las cosas muy claras desde que nació. Es muy artista, le gusta pintar y demás”, remató sobre el vínculo con la niña de cinco años.

Respecto a su carrera, recordó: “Arranqué acá, en Metro, cuando Andrea Frigerio hacía su programa 100% Andrea y yo estaba de movilera. Ella me decía ‘La chica linda’, yo tenía 20 años y ella 40. Andrea estaba embarazada, ya era una bomba. Al tiempo me metí en el piso y empecé a hacer la columna de espectáculos”.

En línea, desmintió sobre su Francisco García: “No me separé, mi pareja sólo no sale en las fotos. Fran es adiestrador de perros y tiene un hotel canino. Lo conocí por mi perro que se llama Romeo. En principio fuimos amigos, no lo buscamos y apareció.”

Asimismo, se refirió a la famosa fotografía suya junto al papa Francisco: “Me demoré bastante para ser madre, pero se romantizar la historia. Perdí un embarazo a los 36 y a los 37 congelé mis óvulos y es lo mejor que pude hacer, incluso se lo recomiendo a quienes quieren postergar la maternidad.”

“Soy inquieta porque siempre necesité laburar y tengo muchas facetas que no me molesta mostrar a todas, ya sea que me llamen para conducir o producir un programa. No me importa lo que digan, resisto cualquier archivo y soy consecuente con lo que hago”, concluyó la actriz.