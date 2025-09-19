FOTO: Estefi Berardi renunció a Los profesionales de siempre: cuál es su siguiente proyecto

Estefi Berardi presentó su inesperada renuncia al panel de Los profesionales de siempre para poder enfocarse en un nuevo proyecto personal que requiere toda su atención. La semana que viene serán sus últimos días en el ciclo que conduce Florencia de la V en Canal 9.

En su descargo, la panelista explicó que su salida está vinculada con el fin de sus estudios: “Soy analista en marketing, estoy terminando la licenciatura, me queda un examen y ya está”.

Y agregó: “Este año abrí mi agencia de marketing, que es algo que me encanta y se hacer muy bien, y la tele me gusta, pero suma mucho tiempo. No es solamente estar acá sentado dos horas, hay una preparación previa”.

En la misma línea, reconoció que siente que es momento de enfocarse 100% en ello: "Hoy siento que me conviene ponerle toda la energía a mi proyecto".

"Es un grupo re lindo. Cuando me llamaron, lo que más me entusiasmaba era trabajar con vos, Flor. Me llevo una experiencia re linda", se sinceró.

Finalmente, no descartó volver a la televisión una vez que su proyecto funcione por si solo: “Esto es hoy, el año que viene no sé qué va a pasar. Capaz que me organizo y puedo volver a hacer tele... lo dejo en manos de Dios y el universo. Ahora tengo que ocuparme de hacer crecer mi agencia”.