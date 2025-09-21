Escándalo con Patricia Dal: la acusan de deber 3 millones de alquiler en Mar del Plata

Este domingo, durante la emisión de Infama (América TV), Marcela Tauro reveló que una reconocida figura del espectáculo estaría ocupando un departamento en Mar del Plata sin pagar alquiler ni servicios.

La exvedette en cuestión es Patricia Dal, quien fue mencionada por la propietaria del inmueble, Nadia, en una entrevista emitida minutos después.

“Desde mayo está viviendo ahí. Hace cuatro meses que no paga el alquiler, ni la luz, ni el gas, ni las expensas, y no se quiere ir”, afirmó Nadia, visiblemente molesta con la situación. Según relató, el vínculo con Dal comenzó cuando la actriz manifestó su interés en alquilar el departamento y acordaron informalmente que haría algunas mejoras mientras se esperaba la salida de otra inquilina. El contrato formal debía comenzar el 1° de junio.

Sin embargo, los problemas surgieron casi de inmediato. “Ella no se fue cuando tenía que venir la otra chica y después, el 10 de junio, no me pagó. Solo firmó ella el contrato, yo no llegué a firmarlo porque empezó a acusarme de estafadora”, relató la dueña. Y agregó: “Depositó apenas 300 mil pesos de un alquiler que se había acordado en 580 mil más gastos. Desde ahí se desentendió de todo”.

De acuerdo con Nadia, la deuda total de Dal ascendería a 3 millones de pesos. Según su testimonio, además de no abonar el alquiler, la exvedette habría hecho uso del inmueble sin cumplir con ninguna de las condiciones pactadas.

Tras la exposición mediática, Patricia Dal decidió dar su versión de los hechos y negó rotundamente las acusaciones. “Ella no cumplió desde un primer momento con el contrato. Yo tengo un abogado penalista porque hay una causa penal iniciada por mí, no por ella”, aseguró la artista, en comunicación con el programa. Según explicó, considera que el acuerdo no fue legalmente válido. “Me mandó el contrato, yo se lo firmé y se lo devolví. Pero ella nunca lo firmó. Me dio la posesión igual,” sentenció.