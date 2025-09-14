En vivo

Espectáculos

Emmy 2025: Seth Rogen ganó el primer premio de la noche

El actor fue reconocido como Mejor Actor en Comedia por The Studio y abrió la gala con un discurso inesperado y divertido.

14/09/2025 | 22:02Redacción Cadena 3

FOTO: Emmy 2025: Seth Rogen ganó el primer premio de la noche

La ceremonia más importante de la televisión arrancó con una gran sorpresa: Seth Rogen se llevó el primer galardón de la noche por su papel en The Studio. Su discurso, lleno de humor y emoción, marcó un comienzo vibrante para los Emmy 2025.

“¡Guau, esto es increíble! No podía asimilar que esto pasara, así que no preparé nada. Nunca he ganado nada en mi vida”, confesó Rogen desde el escenario, visiblemente emocionado. “De chico, compré un trofeo de bolos usado en una venta de garage, y mis padres me dijeron: 'Sí, buena idea. Deberías comprarlo'”, bromeó.

Aunque improvisado, su discurso no dejó fuera a sus afectos y colaboradores. “Gracias a mi esposa, a mi madre, a todos los que trabajan en el programa, a mi agente, a mis representantes, a los guionistas. ¡Qué bonito! Gracias. Los aprecio a todos”.

Premios técnicos y anticipos de la noche

La semana previa, durante los Emmy de las Artes Creativas, otras figuras ya habían comenzado a llevarse estatuillas. Julianne Nicholson ganó como Mejor Actriz Invitada en una Comedia por Hacks, y Bryan Cranston hizo lo propio como Mejor Actor Invitado en una Comedia por The Studio.

En las categorías de drama, los reconocimientos fueron para Merritt Wever (Severance) y Shawn Hatosy (The Pitt), consagrados como Actriz y Actor Invitados, respectivamente.

Series más nominadas

Entre las grandes favoritas de la noche, Severance lidera con 27 nominaciones, incluyendo candidaturas para actores y actrices como Adam Scott, Patricia Arquette, Britt Lower, John Turturro, entre otros.

También se destaca la tercera temporada de The White Lotus, que cuenta con ocho actores nominados, entre ellos Jason Isaacs, Sam Rockwell, Carrie Coon, Parker Posey, Natasha Rothwell y Walton Goggins.

La gala continúa en Los Ángeles y se espera que las próximas horas definan a los grandes ganadores del año. Con un arranque lleno de emoción y figuras consagradas, los Emmy 2025 prometen una noche inolvidable para la televisión.

Lectura rápida

¿Quién ganó el primer premio de los Emmy 2025?
Seth Rogen obtuvo el galardón como Mejor Actor en Comedia por The Studio.

¿Qué notable evento ocurrió al comienzo de la ceremonia?
Rogen hizo un discurso inesperado y divertido lleno de emoción.

¿Qué otros premios se otorgaron antes de la gala principal?
En los Emmy de las Artes Creativas, Julianne Nicholson y Bryan Cranston también ganaron premios.

¿Cuántas nominaciones tiene Severance?
Severance lidera la noche con 27 nominaciones.

¿Dónde se lleva a cabo la ceremonia?
La gala se celebra en Los Ángeles.

[Fuente: Noticias Argentinas]

