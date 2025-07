FOTO: Elba Marcovecchio no asistió al homenaje de Jorge Lanata porque la “moviliza mucho”

Los Premios Martín Fierro de Radio del pasado domingo incluyeron un emotivo homenaje post mortem en honor al periodista Jorge Lanata y, aunque lo recibieron sus hijas Bárbara y Lola, Elba Marcovecchio estuvo ausente porque, según reveló, la “moviliza mucho”.

En principio, explicó que el presidente de APTRA Luis Ventura la había invitado en otra oportunidad y le respondió lo mismo: “Le dije que a mí eso me moviliza mucho ¿Sabés lo que no soporto? El año, el homenaje”.

“Un año atrás es tan palmario y elocuente. No es revivir. Jorge me genera esa ficción de que está al lado, lo escucho, aparece en Instagram, prende uno la tele y lo ve vívido. Todo eso me hace extrañarlo más”, añadió.

“Luis fue siempre muy amoroso conmigo. Cuando me dijo la fecha del homenaje por la radio, le contesté que me era imposible. Tenía unas escrituras en París y volé el sábado a la 1 de la mañana. La escritura era el lunes a las 10 de la mañana hora de acá, no tenía ninguna chance de estar”, concluyó la letrada.