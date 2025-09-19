Elba Marcovecchio: "Mauro Icardi es un verdadero padre"

La abogada de Mauro Icardi, Elba Marcovecchio, habló con el programa Mujeres Argentinas para confirmar que los hijos de la China Suárez conviven en Turquía con el jugador y están escolarizados en ese país.

El acuerdo con los padres de los menores habría sido de 30 días con la madre y 10 con el padre, tanto en el caso de Nicolás Cabré como en el de Benjamín Vicuña.

La abogada aseguró que el deportista tiene un instinto paternal muy importante: "No solamente Mauro los tiene tatuados a los hijos de Wanda, sino que ella lo ha dicho a lo largo de los años y se ha demostrado con los hechos. El instinto paternal que Mauro tiene no desapareció, siempre lo tuvo, es un verdadero padre".

"Lo que pondría en dudas es que Wanda dejó todo atrás, no parece eso en los expedientes... Dos personas adultas se sientan y hablan de sus hijas pensando en su bienestar, y esto no sucede y no es porque Mauro no quiera", explicó la representante legal del jugador.

Por último, volvió a referirse a la cuota alimentaria que Icardi no paga y detalló que es por el supuesto faltante de dinero de una cuenta bancaria en Italia: "Hablamos de cuota alimentaria y vemos la Lamborghini ploteada de fucsia. Hay un reclamo hecho en Italia por la cual la cuota representa un porcentaje de ese momento, entonces en su sentido común dice '¿por qué debería estar pagando?'".