Elba Marcovecchio defiende a Mauro Icardi en el conflicto por la custodia de sus hijas

En una reciente intervención en el programa "Mujeres Argentinas", la abogada de Mauro Icardi, Elba Marcovecchio, se pronunció sobre la actual situación del futbolista, quien se encuentra imposibilitado de ver a sus hijas, Isabella y Francesca. Este conflicto surge tras una orden judicial que estipuló que la presencia de la expareja de Icardi, la modelo China Suárez, no debía ser permitida durante el reencuentro con las menores.

Marcovecchio aseguró: "La perfección no es humana; la gente no es perfecta. Es un papá que ama a sus hijas, que se quedó en Argentina para estar con ellas. Cancela todo para estar con sus hijas". Con este argumento, destacó el compromiso de Icardi con su rol parental.

La letrada también hizo hincapié en la capacidad del futbolista para adaptarse a la dinámica familiar, afirmando que: "Mauro está acostumbrado a ensamblar, a ser padre. Él crió cinco hijos y no hay animosidad de ir contra la Justicia, tampoco contra sus hijas. Mauro es un padre coraje; Wanda es la que retiene a las nenas".

Marcovecchio recordó que en diciembre pasado, Icardi estuvo acompañado por Silvia Lucero, una persona de confianza, y criticó a Wanda Nara por excluir a esta persona de apoyo en la vida del futbolista. Aclaró que la señora Suárez no ha causado daño alguno, a pesar del conflicto con Nara, y que Icardi tiene experiencia en familias ensambladas. "Mauro está acostumbrado a las familias ensambladas y las nenas también", enfatizó.

La abogada continuó su defensa, subrayando que Icardi ha seguido los lineamientos legales: "Vamos a seguir los lineamientos, como siempre, con algunas cositas que no tuvieron mala fe. Mauro es padre y ha estado con sus hijas en Turquía, lo hizo sin ostentaciones ni redes sociales. ¿Por qué ella no las devolvió en enero o febrero? Porque no quiso. El padre debería haber estado en Turquía, además compró una casa para estar con todos los chicos. Es un muchacho de familia y no lo tomó como una ofensa a la Justicia. Para equilibrar las acciones de la madre, debería retener a las nenas unos cuatro meses".

Finalmente, Marcovecchio subrayó la importancia de la privacidad de las menores: "Lo más importante es que las nenas tienen una mamá y un papá, y que nosotros no nos enteremos de nada, que sea su privacidad".