El video de Cecilia Milone para recordar a Chico Novarro
La actriz compartió un mensaje para el artista al que calificó como el amor de su vida.
18/08/2025 | 15:07Redacción Cadena 3
Cecilia Milone grabó un video de 15 minutos y lo publicó en su cuenta de Instagram para recordar a Chico Novarro en el segundo aniversario de su muerte.
“Hoy te voy a hablar de mí, te voy a leer algo que escribí. Hoy es 18 de agosto, hoy hace dos años que se murió Chico Novarro, hoy hace dos años que yo volví a mi destino, hoy hace dos años que volví a creer en mí y en lo que siempre había creído. Que el amor si ocurre, ocurre una sola vez en la vida, a una única persona a la que estamos unidos para siempre”, comenzó la actriz.
“Podemos establecer vínculos de cariño con muchas almas, pero pertenecemos a un solo lazo invisible, hay un solo hilo rojo”, continuó leyendo en el video que publicó exactamente a las 12 de la noche del 18 de agosto.
Milone aseguró que, con su muerte, pudo confirmar la convicción que tenía. Recordó que lo conoció a sus 32 años y que ya venía de desilusiones amorosas de personas que no entendían de qué trataba su “sistema operativo”. Se encontraron el 20 de noviembre de 2001 en la confitería Tabac y detalló cómo fue ese primer encuentro, que luego se convertiría en una historia de amor oculta. “Sentí que me veían por primera vez en la vida”, aseguró.
Lectura rápida
¿Qué compartió Cecilia Milone?
C. Milone grabó un video de 15 minutos en homenaje a Chico Novarro, en el segundo aniversario de su fallecimiento.
¿Cuándo falleció Chico Novarro?
Chico Novarro murió el 18 de agosto de 2023, lo que marcó el inicio de la conmemoración anual.
¿Dónde se conocieron Milone y Novarro?
Se conocieron en la confitería Tabac el 20 de noviembre de 2001.
¿Qué sintió Milone en su primer encuentro?
La actriz expresó: “Sentí que me veían por primera vez en la vida” durante su primer encuentro con Novarro.
¿Qué mensaje transmite el video?
Milone habló sobre el amor, afirmando que ocurre una sola vez en la vida.
