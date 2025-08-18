El video de Cecilia Milone para recordar a Chico Novarro

Cecilia Milone grabó un video de 15 minutos y lo publicó en su cuenta de Instagram para recordar a Chico Novarro en el segundo aniversario de su muerte.

“Hoy te voy a hablar de mí, te voy a leer algo que escribí. Hoy es 18 de agosto, hoy hace dos años que se murió Chico Novarro, hoy hace dos años que yo volví a mi destino, hoy hace dos años que volví a creer en mí y en lo que siempre había creído. Que el amor si ocurre, ocurre una sola vez en la vida, a una única persona a la que estamos unidos para siempre”, comenzó la actriz.

“Podemos establecer vínculos de cariño con muchas almas, pero pertenecemos a un solo lazo invisible, hay un solo hilo rojo”, continuó leyendo en el video que publicó exactamente a las 12 de la noche del 18 de agosto.

Milone aseguró que, con su muerte, pudo confirmar la convicción que tenía. Recordó que lo conoció a sus 32 años y que ya venía de desilusiones amorosas de personas que no entendían de qué trataba su “sistema operativo”. Se encontraron el 20 de noviembre de 2001 en la confitería Tabac y detalló cómo fue ese primer encuentro, que luego se convertiría en una historia de amor oculta. “Sentí que me veían por primera vez en la vida”, aseguró.