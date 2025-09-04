En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

El "Team Miranda!" de La Voz Argentina tuvo su "Primer Round": quién fue eliminado

El reality de canto tuvo este miércoles otra entrega de esta etapa, que contó con espectaculares presentaciones y nuevas salidas.

04/09/2025 | 00:59Redacción Cadena 3

FOTO: El "Team Miranda!" de La Voz Argentina tuvo su "Primer Round": quién fue eliminado

La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe, arrancó este lunes la nueva etapa del “Primer Round”, en donde el team de Lali Espósito fue el protagonista; siguió el martes con el equipo de Luck Ra y este miércoles fue el turno de Miranda!.

La nueva fase de La Voz Argentina pone a prueba a los participantes de cada equipo con un formato renovado que combina la decisión del coach con una votación entre los demás jurados.

Después de las presentaciones solistas de cada artista, el coach de su equipo tiene la difícil tarea de elegir y salvar a los tres miembros que considere más sobresalientes. En el caso del dúo, optaron por Eugenia Rodríguez, Emiliano Villagra y Pablo Cuello.

Los concursantes que no sean salvados por su propio coach no estarán a salvo. Serán evaluados por el resto de los jurados, quienes les asignarán un puntaje. El participante que obtenga la puntuación más baja en esta instancia quedará eliminado de la competencia.

En el caso de Miranda! debían ser dos, ya que el equipo contaba con un integrante más. De esta manera, los desafortunados participantes que resultaron los menos votados por Lali, Luck Ra y Soledad Pastorutti fueron Leandro Colman y Josué Cordero.

Cómo quedó el Team Miranda! tras el 1° Round en La Voz Argentina 2025

  • Joaquín Martínez Urrutia.
  • Thomas Guzmán.
  • Sofía Verna.
  • Pablo Cuello.
  • Emiliano Villagra.
  • Eugenia Rodríguez.
  • Aimel Sali.

Lectura rápida

¿Qué es La Voz Argentina? Es un reality de canto transmitido por Telefe.

¿Quiénes son los coaches? Lali Espósito, Luck Ra y Soledad Pastorutti.

¿Cuándo tuvo lugar el "Primer Round"? Esta etapa se inició el lunes y culminó el miércoles.

¿Quiénes fueron eliminados? Leandro Colman y Josué Cordero no lograron obtener los votos suficientes.

¿Cómo queda el equipo tras esta eliminación? El Team Miranda! quedó conformado por siete participantes.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho