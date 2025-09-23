El "Team Luck Ra" de La Voz Argentina tuvo su "Tercer Round": quién fue eliminado

FOTO: El “Team Luck Ra” de La Voz Argentina tuvo su “Tercer Round”

La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe, regresó este lunes en medio de los cambios constantes de programación, y contó con el “Tercer Round” del team Luck Ra.

Esta fase de La Voz Argentina continúa poniendo a prueba a los participantes de cada equipo con un formato que combina la decisión del coach con una votación entre los demás jurados.

A diferencia del “Primer Round” y el “Segundo Round”, que fue con presentaciones solistas de cada artista, ahora fueron batallas de a pares. Luck Ra tuvo que elegir y salvar a los tres miembros que consideró más sobresalientes: optó por Federico Mestre, Nathalie Aponte y Nicolás Behringer.

De nuevo, los concursantes que no fueron salvados por su propio coach tuvieron que evaluados por el resto de los jurados, quienes les asignan un puntaje. De esta manera, quien resultó menos votado por Soledad, Lali Espósito y Miranda! fue Emma Roach, quien entonces resultó eliminada.

Cómo quedó el Team Luck Ra tras el 3° Round en La Voz Argentina 2025

Lucas Barros.

Federico Mestre.

Nathalie Aponte.

Thomas Dantas.

Nicolás Behringer.