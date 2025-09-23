El "Team Luck Ra" de La Voz Argentina tuvo su "Tercer Round": quién fue eliminado
Tras varias ausencias, volvió este lunes el reality de canto, con espectaculares presentaciones y otra eliminación.
23/09/2025 | 00:11Redacción Cadena 3
FOTO: El “Team Luck Ra” de La Voz Argentina tuvo su “Tercer Round”
La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe, regresó este lunes en medio de los cambios constantes de programación, y contó con el “Tercer Round” del team Luck Ra.
Esta fase de La Voz Argentina continúa poniendo a prueba a los participantes de cada equipo con un formato que combina la decisión del coach con una votación entre los demás jurados.
A diferencia del “Primer Round” y el “Segundo Round”, que fue con presentaciones solistas de cada artista, ahora fueron batallas de a pares. Luck Ra tuvo que elegir y salvar a los tres miembros que consideró más sobresalientes: optó por Federico Mestre, Nathalie Aponte y Nicolás Behringer.
De nuevo, los concursantes que no fueron salvados por su propio coach tuvieron que evaluados por el resto de los jurados, quienes les asignan un puntaje. De esta manera, quien resultó menos votado por Soledad, Lali Espósito y Miranda! fue Emma Roach, quien entonces resultó eliminada.
Cómo quedó el Team Luck Ra tras el 3° Round en La Voz Argentina 2025
- Lucas Barros.
- Federico Mestre.
- Nathalie Aponte.
- Thomas Dantas.
- Nicolás Behringer.
Lectura rápida
¿Qué es "La Voz Argentina"?
Es un reality de canto transmitido por Telefe.
¿Cuándo fue el "Tercer Round"?
Se realizó el lunes 23 de septiembre de 2025.
¿Quién fue eliminado en esta fase?
Emma Roach fue la eliminada tras recibir menos votos.
¿Quiénes fueron salvados por el coach?
Federico Mestre, Nathalie Aponte y Nicolás Behringer fueron los elegidos por el coach.
¿Cómo quedó el equipo tras el "Tercer Round"?
El equipo quedó conformado por Lucas Barros, Federico Mestre, Nathalie Aponte, Thomas Dantas y Nicolás Behringer.
[Fuente: Noticias Argentinas]