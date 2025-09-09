FOTO: El romántico gesto de Marcos Giles con Ángela Torres: disfrazado de oso y con flores

Marcos Giles protagonizó un romántico momento al sorprender a Ángela Torres disfrazado de oso y regalándoles unas flores que tenía escondidas en su disfraz. El momento quedó captado por numerosas cámaras, mientras transcurría en vivo de Nadie dice Nada (Luzu) y se viralizó en redes sociales.

La cantante se quedó sin palabras al ver el increíble gesto del streamer, con quien protagoniza un ship que va creciendo día a día.

Una vez sentado en la mesa, la cantante no se mordió la lengua al ver los videos de Marcos coqueteando con la ex GH Lucila Villar en un stream.

/Inicio Código Embebido/

not marcos giles vestido de oso regalándole flores a ángela torres jajskajs CINE #NadieDiceNada pic.twitter.com/ZnVtHXwjdf — ?rs10 ?? ?? (@rafalozzz) September 9, 2025

/Fin Código Embebido/

“Que vengas acá vestido de oso, me des flores y después yo tener que entrar a YouTube y ver ‘Marquitos y La Tora’, Marquitos esto, Marquitos lo otro, es una paja. Da vergüenza por vos, es para hacerte quedar bien a vos”, lanzó filosa.

Y luego apuntó contra la ex GH por coquetear con Marcos cuando “debería saber que está con ella”: “Tora vamos, ¿no ves Nadie dice Nada?”.