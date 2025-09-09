El romántico gesto de Marcos Giles con Ángela Torres: disfrazado de oso y con flores
Los streamers buscar fortalecer su ship y el momento se viralizó en redes sociales.
09/09/2025 | 16:48Redacción Cadena 3
FOTO: El romántico gesto de Marcos Giles con Ángela Torres: disfrazado de oso y con flores
Marcos Giles protagonizó un romántico momento al sorprender a Ángela Torres disfrazado de oso y regalándoles unas flores que tenía escondidas en su disfraz. El momento quedó captado por numerosas cámaras, mientras transcurría en vivo de Nadie dice Nada (Luzu) y se viralizó en redes sociales.
La cantante se quedó sin palabras al ver el increíble gesto del streamer, con quien protagoniza un ship que va creciendo día a día.
Una vez sentado en la mesa, la cantante no se mordió la lengua al ver los videos de Marcos coqueteando con la ex GH Lucila Villar en un stream.
/Inicio Código Embebido/
not marcos giles vestido de oso regalándole flores a ángela torres jajskajs CINE #NadieDiceNada pic.twitter.com/ZnVtHXwjdf— ?rs10 ?? ?? (@rafalozzz) September 9, 2025
/Fin Código Embebido/
“Que vengas acá vestido de oso, me des flores y después yo tener que entrar a YouTube y ver ‘Marquitos y La Tora’, Marquitos esto, Marquitos lo otro, es una paja. Da vergüenza por vos, es para hacerte quedar bien a vos”, lanzó filosa.
Y luego apuntó contra la ex GH por coquetear con Marcos cuando “debería saber que está con ella”: “Tora vamos, ¿no ves Nadie dice Nada?”.
Lectura rápida
¿Qué hizo Marcos Giles? Sorprendió a Ángela Torres disfrazado de oso y le entregó flores.
¿Cómo reaccionó Ángela Torres? Se quedó sin palabras y criticó el gesto en un stream posterior.
¿Dónde sucedió el evento? Ocurrió en el programa en vivo Nadie dice Nada (Luzu).
¿Quién es Lucila Villar? Es una ex participante de Gran Hermano con la que se especuló un coqueteo.
¿Qué señaló Ángela en su crítica? Cuestionó el coqueteo de Lucila hacia Marcos, sugiriendo que debería respetar su situación actual.
[Fuente: Noticias Argentinas]