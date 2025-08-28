El reencuentro entre Brenda Asnicar y Laura Esquivel, lejos de "Patito Feo"

Laura Esquivel fue al programa que Brenda Asnicar condujo por streaming y recordaron sus históricos personajes de "Patito Feo", aunque remarcaron una vez más que no formarán parte del regreso del proyecto en versión teatral.

“Música histórica, icónica, legendaria, una de las mejores voces de la Argentina. Talentosísima, habla en mil millones de idiomas y canta maravilloso. Laurita Esquivel, por favor, adelante”, así presentó Brenda a su colega.

“En serio, chicos, tengo piel de gallina... De vez en cuando nos tiramos mensajitos. Nos tiramos amor... Siento como una especie de hilo… viste, el hilo rojo, una hermandad que va más allá… fue un momento donde coincidimos para hacer algo maravilloso y éramos dos nenas que querían literalmente pasarla bien y hacer lo que les gusta””, coincidieron las actrices, que mantuvieron una estrecha relación desde el año 2007 cuando protagonizaron el proyecto.

Las chicas reaccionaron juntas a una escena de "Patito Feo", donde se recreaba el bullying entre adolescentes, algo que hoy se mira desde otra óptica y que a ellas les gustaría plantear de otra manera en la nueva versión teatral de la cual decidieron no formar parte.

El espectáculo contó con la participación de Julieta Poggio en el rol de Brenda Asnicar, mientras que aún no se supo quién hizo el rol de Laura Esquivel ya que Albana Fuentes se bajó del proyecto en los últimos días.