El lamento de Flor Peña: "Con Alberto no vi a mi mamá tan mal como ahora"

La actriz Florencia Peña elevó el tono de su crítica social y política al trazar un dramático contraste entre la situación económica y social actual bajo la gestión de Javier Milei y el período del Frente de Todos, que finalizó en 2023.

En una entrevista radial, Peña sentenció: "Yo con Alberto no vi a mi mamá tan mal, o no estuve tan mal como ahora", poniendo su experiencia personal como termómetro del deterioro.

La crisis actual, peor que un "desastre"

Peña, protagonista de éxitos teatrales como Pretty Woman y Mamma Mia!, no relativizó la crisis heredada, pero la ubicó en perspectiva histórica.

Desestimó que el relato del "desastre que dejaron" sea una excusa suficiente para justificar el impacto de las políticas actuales.

Para la actriz, el problema es de decisión política: "Por más que me digan que fue un ''desastre y lo que dejaron'' (en el gobierno del FDT), ese cuento se termina... Si decidiste ser gobernante, te tenés que ocupar".

Recordó, incluso, momentos de gran precariedad durante la asunción de Néstor Kirchner, donde ella estuvo "por perder mi casa", pero destacó que el peronismo "nunca fue contra el pueblo".

Historias de vida y una crítica a la "crueldad"

El corazón de la preocupación de Peña reside en las historias de personas vulnerables de su círculo íntimo.

La actriz relató el calvario de su propia madre, una jubilada con diabetes que "no tiene medicamentos y la está pasando mal".

Aún más dramática es la situación de su depiladora, cuya hija discapacitada con traqueotomía está "muy límite" porque "la obra social le está quitando todo, es una cuestión de vida o muerte".

Este escenario la llevó a criticar la "crueldad" que percibe en el oficialismo: "Hace mucho tiempo que no vivo una crueldad tan fuerte. En este momento es un debate más humano, ni siquiera ideológico".

Alertó sobre la naturalización del sufrimiento y la instalación de un "ultra capitalismo que se puso de moda, y que está bueno ser facho, ser derechoso", lamentando que se llegue a cuestionar una suerte de “algo habrán hecho” cuando hay personas que "no tienen para comer".

La artista incluso ejemplificó la magnitud del ajuste al señalar que "nadie se hubiera animado a meterse con el Hospital Garrahan" en otras épocas de la Argentina sin que fuera un "suicidio político".

Arte, política y el debate con Francella

Peña también defendió la voz política de los artistas, señalando que la opinión no daña su vínculo con el público. "Me dicen muchísimo ‘no pienso como vos, pero me encantás como actriz’, es re lindo escucharlo", comentó.

En ese marco, se refirió a su colega Guillermo Francella, que ha manifestado apoyo al rumbo del gobierno de Milei. "A Guille lo quiero mucho... Estamos en las antípodas de pensamiento y eso es alucinante porque nunca nos hemos peleado, siempre hemos debatido", subrayó, dejando clara su disidencia en temas como la cultura, que "no se puede medir por el resultado final".

Finalmente, la actriz se mostró escéptica sobre el destino del crédito solicitado por el gobierno a Estados Unidos. "Me encantaría que eso se derrame en la gente, que el crédito va a derramarse en escuelas, que el Garrahan esté mejor... No estoy viendo que ese sea el objetivo, siempre siento que el objetivo es que no vuelva el peronismo y ni que la gente viva mejor", concluyó.