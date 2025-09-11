El inesperado cambio de look de Gimena Accardi para recibir su nueva vida de soltera
La actriz sorprendió a sus seguidores con su nueva apariencia.
11/09/2025 | 08:46Redacción Cadena 3
FOTO: El inesperado cambio de look de Gimena Accardi para recibir su nueva vida de soltera
Gimena Accardi sorprendió a sus seguidores con un inesperado y exótico cambio de look para recibir esta nueva etapa de vida estando soltera, tras su reciente divorcio de Nicolás Vázquez.
A través de una historia de Instagram, la actriz mostró su cabello voluminoso y lleno de rulos, despidiéndose de su pelo lacio que la caracterizaba.
“Damos por iniciada la temporada de rulos”, escribió junto a una imagen donde se puede apreciar un look más juvenil y trendy, con prendas deportivas.
El cambio de look fue interpretado como un cierre de su vida pasada y el comienzo de una nueva. Semanas atrás, trascendió que estaría viviendo un romance con un hombre de veinte años que habría conocido en un vuelo, sin embargo, se negó a afirmar o negar la información.
Lectura rápida
¿Quién realizó un cambio de look? Gimena Accardi realizó un cambio de look.
¿Qué tipo de look mostró Accardi? Un look con cabello rizado y juvenil.
¿Cuándo publicó la historia en Instagram? La historia fue publicada recientemente, tras su divorcio.
¿Por qué se asocia el cambio de look con su vida personal? Porque marca un cierre de su vida pasada y un comienzo tras su divorcio.
¿Se confirmó su romance con un hombre más joven? No, ha negado confirmar o desmentir la información.
[Fuente: Noticias Argentinas]