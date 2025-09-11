FOTO: El inesperado cambio de look de Gimena Accardi para recibir su nueva vida de soltera

Gimena Accardi sorprendió a sus seguidores con un inesperado y exótico cambio de look para recibir esta nueva etapa de vida estando soltera, tras su reciente divorcio de Nicolás Vázquez.

A través de una historia de Instagram, la actriz mostró su cabello voluminoso y lleno de rulos, despidiéndose de su pelo lacio que la caracterizaba.

“Damos por iniciada la temporada de rulos”, escribió junto a una imagen donde se puede apreciar un look más juvenil y trendy, con prendas deportivas.

El cambio de look fue interpretado como un cierre de su vida pasada y el comienzo de una nueva. Semanas atrás, trascendió que estaría viviendo un romance con un hombre de veinte años que habría conocido en un vuelo, sin embargo, se negó a afirmar o negar la información.