Espectáculos

El ex Gran Hermano Thiago Medina sufrió grave accidente de tránsito

La noticia fue confirmada por su expareja, Daniela Celis, quien pidió públicamente una cadena de oración por la salud del padre de sus gemelas.

12/09/2025 | 22:51Redacción Cadena 3

FOTO: El ex Gran Hermano Thiago Medina.

El ex participante de Gran Hermano Thiago Medina sufrió un accidente de tránsito este viernes por la noche y se encuentra internado en un hospital de Moreno con pronóstico reservado. La noticia fue confirmada por su expareja, Daniela Celis, quien pidió públicamente una cadena de oración por la salud del padre de sus gemelas.

Según relató el panelista Pepe Ochoa en LAM (América), el siniestro ocurrió alrededor de las 20 horas cuando Medina circulaba en moto e impactó contra un automóvil. “Tengo entendido que hay un cruce y, en ese cruce, por la poca señalización y las velocidades, hay muchos accidentes”, explicó al dar detalles de la situación.

En el programa también se difundió un audio de Celis, en el que se la escucha desconsolada y entre lágrimas. “Lo único que pido es cadena de oración. Hagamos una cadena de oración entre todos”, rogó al enterarse del estado de Thiago.

Por su parte, Ángel de Brito agregó que también se comunicaron con Camila Deniz, hermana de Medina, quien se encuentra acompañándolo en el hospital. “No podía ni hablar. Estaba llorando, acompañando a su hermano”, contó el conductor.

Mientras la familia y sus allegados esperan novedades médicas, el pedido de oración se multiplicó en redes sociales, donde seguidores y excompañeros del reality expresaron su apoyo y deseos de pronta recuperación para el joven.

Lectura rápida

¿Qué le ocurrió a Thiago Medina? Sufrió un accidente de tránsito y se encuentra internado con pronóstico reservado.

¿Quién confirmó la noticia? Su expareja, Daniela Celis, lo confirmó y pidió una cadena de oración.

¿Cuándo ocurrió el accidente? El accidente ocurrió este jueves por la noche, alrededor de las 20 horas.

¿Dónde se encuentra internado? Está internado en un hospital de Moreno.

¿Cómo reaccionó la familia? La familia y amigos han solicitado oraciones y expresado su apoyo en redes sociales.

