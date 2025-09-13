El emotivo festejo de La China Suárez tras el gol de Mauro Icardi en Turquía
La actriz se mostró en el partido del Galatasaray junto a sus tres hijos y celebró el regreso del futbolista como titular.
13/09/2025 | 15:00Redacción Cadena 3
FOTO: “Me derrito”: el efusivo festejo de La China Suárez por el gol de Mauro Icardi
La actriz Eugenia “La China” Suárez parece vivir uno de sus mejores momentos junto a su novio Mauro Icardi en Estambul y así lo mostró cada día en sus redes sociales, tal como lo hizo en esta oportunidad que fue efusiva al celebrar el gol del deportista en el partido de esta mañana.
Icardi regresó como titular al Galatasaray durante el partido contra Eyupspor, donde además, fue capitán de su equipo, en el marco de la quinta jornada de la Superliga de Turquía donde anotó el primer gol en el minuto 73, con un partido que concluyó 2 a 0 en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul.
Así, Suárez no sólo reposteó el video oficial del club de fútbol, sino que además publicó en sus historias la imagen del festejo del deportista y escribió: “Tu primer partido como titular después de la lesión. Sé de todo tu esfuerzo estos meses, de tus ganas de volver a jugar. Te amo y estoy muy orgullosa de vos”.
Además de corazones de los colores del equipo, añadió: “Y ya que estás, seguí sonriendo así, que me derrito”. Como si fuera poco y tras mostrar varios videos de la cancha, subió una foto junto a sus tres hijos: Rufina Cabré, que continuará en Turquía, y Amancio y Magnolia Vicuña, que están prontos a regresar a Buenos Aires.
