Espectáculos

El detalle que confirmaría que Alexis Mac Allister y Ailén Cova fueron padres

El futbolista no asistió a la gala del Balón de Oro.

22/09/2025 | 17:14Redacción Cadena 3

FOTO: El detalle que confirmaría que Alexis Mac Allister y Ailén Cova fueron padres

Alexis Mac Allister y Ailén Cova se habrían convertido en padres en las últimas horas, según la información que Gonzalo Sorbo contó en Infama.

“Están viajando las abuelas. Y digo que están viajando las abuelas en este preciso momento porque aparentemente se adelanta el nacimiento de la hija de Alexis Mac Allister. Estaba programado para el 26 de septiembre”, contó el panelista.

Aparentemente, la pareja de Mac Allister habría entrado en trabajo de parto: “Empezaron las contracciones”.

En las últimas horas, el jugador del Liverpool publicó una fotografía en traje avisándole a sus seguidores que no asistirá a la gala del Balón de Oro. Si bien no dijo la razón, reveló que se trataba de “razones personales”:

“No podré estar hoy en la ceremonia del @ballondorofficial por razones personales, les deseo lo mejor a todos y que gane el mejor!”, escribió el futbolista en sus historias de Instagram.

Lectura rápida

¿Quiénes se convirtieron en padres? Alexis Mac Allister y Ailén Cova se habrían convertido en padres.

¿Cuándo ocurrió el hecho? Según la información, el nacimiento se adelanta y estaba programado para el 26 de septiembre.

¿Quién dio la información? La información fue dada por Gonzalo Sorbo en Infama.

¿Por qué no acudió a la gala? Mac Allister no asistió a la gala del Balón de Oro por “razones personales”.

¿Qué publicó en sus redes? Publicó una foto en traje explicando que no asistiría al evento.

[Fuente: Noticias Argentinas]

