FOTO: El detalle que confirmaría que Alexis Mac Allister y Ailén Cova fueron padres

Alexis Mac Allister y Ailén Cova se habrían convertido en padres en las últimas horas, según la información que Gonzalo Sorbo contó en Infama.

“Están viajando las abuelas. Y digo que están viajando las abuelas en este preciso momento porque aparentemente se adelanta el nacimiento de la hija de Alexis Mac Allister. Estaba programado para el 26 de septiembre”, contó el panelista.

Aparentemente, la pareja de Mac Allister habría entrado en trabajo de parto: “Empezaron las contracciones”.

En las últimas horas, el jugador del Liverpool publicó una fotografía en traje avisándole a sus seguidores que no asistirá a la gala del Balón de Oro. Si bien no dijo la razón, reveló que se trataba de “razones personales”:

“No podré estar hoy en la ceremonia del @ballondorofficial por razones personales, les deseo lo mejor a todos y que gane el mejor!”, escribió el futbolista en sus historias de Instagram.