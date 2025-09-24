El debut de Marcelo Tinelli en Carnaval TV superó expectativas en streaming
El “cabezón” volvió al Sreaming.
24/09/2025 | 15:45Redacción Cadena 3
FOTO: Vuelve Marcelo: 38 a 38.
El debut de Marcelo Tinelli fue el lunes 23 de septiembre, de 20 a 22 hs, y los números reflejaron un impacto inmediato.
Según datos de la herramienta Data Trip Streaming, de la consultora Data Trip, la emisión comenzó a las 20:10 con 6.208 espectadores simultáneos y en solo veinte minutos superó los 32.000. El crecimiento fue sostenido: a las 20:50 ya registraba 58.574 visualizaciones en vivo, alcanzando un pico de 81.255 a las 22:00. El promedio general se ubicó en 55.845 espectadores, con 7.538 reacciones de «me gusta» y 14.716 interacciones totales, un indicador clave del nivel de engagement que mide la atención e involucramiento de la audiencia.
En comparación con señales de noticias tradicionales, Estamos de Paso se posicionó a la altura —o por encima— de los canales líderes. En la misma franja horaria, la versión digital de Todo Noticias (TN) alcanzó un pico de 60.581 espectadores y un promedio de 55.297, pero apenas obtuvo 29 «me gusta». C5N promedió 43.011 espectadores con un máximo de 46.855 y 121 «me gusta», mientras que Crónica TV registró un promedio de 22.098 y un pico de 24.490, con 51 reacciones positivas.
“El debut de Tinelli en el streaming despertó una expectativa masiva y un nivel de engagement difícil de igualar para los medios tradicionales”, señala el informe de Data Trip. “Con un arranque que ya compite de igual a igual con los canales de noticias líderes, el desafío será sostener y consolidar esa audiencia en las siguientes emisiones”.
Lectura rápida
¿Cuándo se realizó el debut de Marcelo Tinelli?
El debut tuvo lugar el lunes 23 de septiembre.
¿Cuántos espectadores simultáneos había al inicio?
Comenzó con 6.208 espectadores simultáneos.
¿Cuánto fue el pico de visualizaciones?
Alcanzó un pico de 81.255 visualizaciones a las 22:00.
¿Cómo se comparó con otros canales?
Se posicionó por encima de los canales líderes en la misma franja horaria.
¿Qué opinó Data Trip sobre el debut?
La consultora señaló un alto nivel de engagement y un desafío para mantener la audiencia.
[Fuente: Noticias Argentinas]