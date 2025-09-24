El debut de Marcelo Tinelli en Carnaval TV superó expectativas en streaming

El debut de Marcelo Tinelli fue el lunes 23 de septiembre, de 20 a 22 hs, y los números reflejaron un impacto inmediato.

Según datos de la herramienta Data Trip Streaming, de la consultora Data Trip, la emisión comenzó a las 20:10 con 6.208 espectadores simultáneos y en solo veinte minutos superó los 32.000. El crecimiento fue sostenido: a las 20:50 ya registraba 58.574 visualizaciones en vivo, alcanzando un pico de 81.255 a las 22:00. El promedio general se ubicó en 55.845 espectadores, con 7.538 reacciones de «me gusta» y 14.716 interacciones totales, un indicador clave del nivel de engagement que mide la atención e involucramiento de la audiencia.

En comparación con señales de noticias tradicionales, Estamos de Paso se posicionó a la altura —o por encima— de los canales líderes. En la misma franja horaria, la versión digital de Todo Noticias (TN) alcanzó un pico de 60.581 espectadores y un promedio de 55.297, pero apenas obtuvo 29 «me gusta». C5N promedió 43.011 espectadores con un máximo de 46.855 y 121 «me gusta», mientras que Crónica TV registró un promedio de 22.098 y un pico de 24.490, con 51 reacciones positivas.

“El debut de Tinelli en el streaming despertó una expectativa masiva y un nivel de engagement difícil de igualar para los medios tradicionales”, señala el informe de Data Trip. “Con un arranque que ya compite de igual a igual con los canales de noticias líderes, el desafío será sostener y consolidar esa audiencia en las siguientes emisiones”.