El conmovedor apoyo de las hijas de Thiago Medina durante su estado crítico
El pronóstico de salud de Thiago Medina se encuentra reservado, aunque se informó una leve mejoría. Sus hijas compartieron un mensaje conmovedor para alentarlo en este difícil momento.
15/09/2025 | 09:15Redacción Cadena 3
FOTO: “Vos podés papá”: el conmovedor mensaje de apoyo de las hijas de Thiago Medina
El pronóstico de la salud de Thiago Medina continuó en estado reservado, pero presentó una “leve mejoría”, según aseguró Daniela Celis en un comunicado que difundió en sus redes sociales.
La influencer agradeció a todos los que participaron de la cadena de oraciones para el ex Gran Hermano y manifestó que “toda la luz” que sus seguidores enviaron le “está llegando”.
Su familia más cercana se encontró acompañándolo en este difícil momento. El streamer se ubicó en terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, siendo atendido por el servicio médico a cargo de la Provincia de Buenos Aires.
"Camilota", hermana de Thiago, compartió el conmovedor mensaje de apoyo de sus sobrinas para decorar la habitación de UTI: “Vos podés papá, te amamos mucho”.
Por otra parte, los amigos que Daniela Celis formó en el reality donde conoció a Thiago, también demostraron su apoyo incondicional, haciéndole compañía y difundiendo la cadena de oración en sus múltiples plataformas.
Juli Poggio, junto a Marcos Ginocchio y Nacho Castañares, publicó una foto pidiendo por la salud de Medina: “Seguimos con el pedido de oración para Thiago Agustín Medina. Cuanta más energía, más fuerza le damos”.
Lectura rápida
¿Cuál es el estado de salud de Thiago Medina? Su salud está en estado reservado y se reportó una leve mejoría.
¿Quién es la persona que brindó el último comunicado sobre su estado? El último comunicado fue de su hermana, Daniela Celis.
¿Dónde está actualmente Thiago Medina? Se encuentra en terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno.
¿Qué mensaje compartieron las hijas de Thiago Medina? Sus hijas compartieron un mensaje que dice “Vos podés papá, te amamos mucho”.
¿Quiénes son los amigos que brindan apoyo a Thiago? Sus amigos del reality, como Juli Poggio, Marcos Ginocchio y Nacho Castañares, también brindan apoyo.
[Fuente: Noticias Argentinas]