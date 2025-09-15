Doble sold out y emociones a flor de piel: así fue Beto Cuevas en Buenos Aires

Los días 12 y 13 de septiembre, Beto Cuevas conquistó el Teatro Ópera de Buenos Aires con su exitoso tour “Beto Cuevas Acústico”, logrando un doble sold out en solo dos semanas. Con un público entregado y lleno de emoción, el artista ofreció una experiencia íntima y única dónde homenajeó al histórico MTV Unplugged de La Ley, álbum fundamental del rock latinoamericano.

Durante la primera noche, se vivió un momento especial: El show sucedió el mismo día que el cumpleaños de Beto, que fue celebrado con una torta y un festejo en pleno vivo. Y, la segunda función contó con la participación estelar de Luz Gaggi, quién se sumó al escenario para interpretar la nueva versión que tienen juntos de “El Duelo”, donde la combinación de sus voces generó un diálogo vocal intenso que emocionó a todos los asistentes.

Con su gira, el artista recorrió un repertorio que combinó los clásicos de La Ley con sus éxitos solistas. Canciones como “El Duelo”, “Mentira” y “Aquí” hicieron palpitar a los espectadores, quienes cantaron y aplaudieron cada interpretación, generando momentos de emoción colectiva que se sintieron en cada rincón del teatro.

La puesta en escena fue cuidada y elegante, con iluminación y un sonido que acompañaron la intensidad del recital, creando un ambiente íntimo donde cada canción se sintió cercana y personal. La interacción de Beto con sus fans, hizo de estas noches una experiencia única, celebrando el legado de La Ley y la carrera solista del artista.

Con estas dos jornadas memorables en Buenos Aires, Beto Cuevas reafirmó su vigencia como uno de los grandes referentes del rock en español. La celebración continuó el 14 de septiembre en el Teatro Mendoza, donde el público también respondió con gran entusiasmo, disfrutando de un espectáculo que mantuvo la misma intensidad y conexión que en la capital.