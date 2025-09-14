Diego Ramos recordó anécdota insólita: le ofrecieron un auto y dijo que no

Diego Ramos pasó por Espectáculos de domingo (Radio Splendid AM990) y habló con claridad sobre la exposición mediática, el paso del tiempo y una insólita propuesta que recibió cuando era joven. También opinó sobre la polémica entre Gastón Soffritti y Cris Morena.

Durante una entrevista, el actor fue entrevistado por Nahuel Saa y Clara Lis en donde habló sin rodeos sobre su vida, aunque uno de los momentos más llamativos de la charla fue cuando recordó una anécdota de su juventud. “Una chica me quiso regalar un auto. Le dije que no, me pareció mucho. ¿Vos me das un auto hoy y mañana qué hago yo? Te debo un montón”, contó.

Por otra parte, consultado por las recientes declaraciones de Gastón Soffritti, quien reveló que no tuvo la mejor experiencia con Cris Morena durante su adolescencia. “Decirle así a un chico es feo. Esperemos que después le haya podido pedir perdón. Si eso sucedió así, no está bueno. Lamento si Gastón lo tuvo que vivir”.

En cuanto a temas personales, se refirió a su propia relación con el cuerpo y los límites del pudor. “Soy re poco pudoroso. Me puedo desnudar en medio de la calle y no me pasa nada”, dijo.

Sin embargo, aclaró que prefiere mantener su vida íntima lejos de los medios. “Lo personal es una puerta que nunca me gustó abrir”. En ese sentido, criticó el nivel de exposición que manejan algunas figuras del espectáculo actual. “Fede Bal abrió puertas en su momento que ahora es imposible cerrar”. En cuanto a la supuesta relación en relación al modo en que al Evelyn Botto, quien recientemente fue cuestionada por no querer hablar de su vida privada. “Si no quiere hablar, la deberían respetar. No hay más que decir”.

Finalmente, se refirió a su vínculo con el paso del tiempo y los cuidados personales. “No me sacaría años, me llevo bien con el paso del tiempo. Me sale cuidarme con las comidas, no lo sufro”.