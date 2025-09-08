En vivo

Debby Ryan y Josh Dun esperan su primer bebé y comparten la dulce noticia

La actriz compartió la dulce noticia junto a imágenes luciendo su pancita.

08/09/2025 | 10:18Redacción Cadena 3

FOTO: Debby Ryan y Josh Dun anunciaron que están esperando su primer bebé

La ex estrella de Disney, Debby Ryan, sorprendió a sus seguidores al anunciar que está en la dulce espera de un bebé junto con su pareja Josh Dun, conocido por ser parte de la banda Twenty One Pilots

La actriz publicó una dulce imagen junto a su esposo que la abrazaba por su detrás, donde el primer plano se enfocaba en su pancita y en unos pequeños zapatitos cuadrillé, fiel al estilo del músico punk.

“dun&dun +one”, escribieron en un posteo en conjunto. 

Rápidamente, los usuarios festejaron la llegada de un nuevo integrante a la familia Ryan-Dun y su publicación sobrepasó el millón y medio de “Me gusta”. 

En el carrete de imágenes que compartieron, destacaba una de ambos en caricatura con la misma descripción que tenían en el posteo. 

Además, también mostraron las primeras imágenes del pequeño o pequeña junto a su ultrasonido.

Lectura rápida

¿Quiénes anunciaron su embarazo?
La ex estrella de Disney, Debby Ryan, y su pareja Josh Dun.

¿Qué imágenes compartieron?
Publicaron fotos luciendo la pancita y un ultrasonido del bebé.

¿Cómo reaccionaron los seguidores?
Los usuarios festejaron y la publicación superó el millón y medio de “Me gusta”.

¿Cuál es el mensaje publicado?
En sus redes, escribieron “dun&dun +one”.

¿Qué banda integra Josh Dun?
Josh Dun es parte de la banda Twenty One Pilots.

[Fuente: Noticias Argentinas]

