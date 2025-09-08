Debby Ryan y Josh Dun esperan su primer bebé y comparten la dulce noticia

FOTO: Debby Ryan y Josh Dun anunciaron que están esperando su primer bebé

La ex estrella de Disney, Debby Ryan, sorprendió a sus seguidores al anunciar que está en la dulce espera de un bebé junto con su pareja Josh Dun, conocido por ser parte de la banda Twenty One Pilots.

La actriz publicó una dulce imagen junto a su esposo que la abrazaba por su detrás, donde el primer plano se enfocaba en su pancita y en unos pequeños zapatitos cuadrillé, fiel al estilo del músico punk.

“dun&dun +one”, escribieron en un posteo en conjunto.

Rápidamente, los usuarios festejaron la llegada de un nuevo integrante a la familia Ryan-Dun y su publicación sobrepasó el millón y medio de “Me gusta”.

En el carrete de imágenes que compartieron, destacaba una de ambos en caricatura con la misma descripción que tenían en el posteo.

Además, también mostraron las primeras imágenes del pequeño o pequeña junto a su ultrasonido.