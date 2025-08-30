En vivo

Tarde y Media

Agustín González

Argentina

En vivo

Tarde y Media

Agustín González

Rosario

En vivo

Los 40 de la Heat

Mauri Palacios

En vivo

Fiesta Popular

Ulises Llanos

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Dai Fernández no descartó un futuro con Nico Vázquez, pero dijo "por ahora no"

La actriz, tras separarse de Gonzalo Gerber, reflexionó sobre su vínculo con Nico Vázquez y su proceso de recuperación personal, explicando el contexto de su ruptura y la dinámica actual con su compañero.

30/08/2025 | 14:22Redacción Cadena 3

FOTO: “Por ahora”: Dai Fernández no descartó una futura relación con Nico Vázquez

Dai Fernández, la actriz coprotagonista de Rocky que había sido señalada como la tercera en discordia entre Nico Vázquez y Gimena Accardi, no descartó tener un vínculo a futuro con su compañero de musical, aunque consideró que no sea “por ahora”.

Tras su separación del bailarín Gonzalo Gerber, la intérprete explicó que intenta superar la sobreexposición mediática del momento: “Estoy tratando de volver el foco a mi trabajo, disfrutar de lo que hago y no pensar en el lado B de toda la exposición. Lo tomo con calma”.

“Está todo bien con Gonza, nos queremos mucho, estuvimos de novios siete años, fue una relación hermosa y nos quedamos con eso”, sostuvo Fernández al tiempo que remarcó el motivo por el que no brindaron declaraciones previas: “Somos muy bajo perfil y nos cuesta. No es necesario salir a aclarar nada”.

Sin embargo, descartó rotundamente que el conflicto haya influido en la ruptura de su vínculo: “Las cosas ya estaban mal desde antes, esto fue una circunstancia más. Somos muy amigos, contamos esta historia, es entendible y tratamos de despejar estas ideas que no son ciertas”.

Respecto a su vínculo actual con Vázquez expresó: “Estamos todo el día juntos, charlamos mucho y él me ayudó a atravesar todo esto que es un duelo”. Al ser consultada por un posible noviazgo con su par, se limitó a responder: “Por ahora no”.

Lectura rápida

¿Quién es Dai Fernández? Es una actriz coprotagonista del musical Rocky, que recientemente se separó de Gonzalo Gerber.

¿Cuál fue el motivo de su separación? Fernández aclaró que las cosas estaban mal desde antes y que la separación no estuvo vinculada a conflictos recientes.

¿Qué dijo sobre su relación con Nico Vázquez? No descartó un futuro vínculo con él, aunque aclaró que por ahora no es posible.

¿Cómo se siente tras la ruptura? Está intentando enfocarse en su trabajo y superar la sobreexposición mediática.

¿Cómo quedó su relación con Gonzalo Gerber? Sostiene que mantienen una buena relación y que se quieren mucho después de siete años juntos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho