Dai Fernández no descartó un futuro con Nico Vázquez, pero dijo "por ahora no"
La actriz, tras separarse de Gonzalo Gerber, reflexionó sobre su vínculo con Nico Vázquez y su proceso de recuperación personal, explicando el contexto de su ruptura y la dinámica actual con su compañero.
30/08/2025 | 14:22Redacción Cadena 3
FOTO: “Por ahora”: Dai Fernández no descartó una futura relación con Nico Vázquez
Dai Fernández, la actriz coprotagonista de Rocky que había sido señalada como la tercera en discordia entre Nico Vázquez y Gimena Accardi, no descartó tener un vínculo a futuro con su compañero de musical, aunque consideró que no sea “por ahora”.
Tras su separación del bailarín Gonzalo Gerber, la intérprete explicó que intenta superar la sobreexposición mediática del momento: “Estoy tratando de volver el foco a mi trabajo, disfrutar de lo que hago y no pensar en el lado B de toda la exposición. Lo tomo con calma”.
“Está todo bien con Gonza, nos queremos mucho, estuvimos de novios siete años, fue una relación hermosa y nos quedamos con eso”, sostuvo Fernández al tiempo que remarcó el motivo por el que no brindaron declaraciones previas: “Somos muy bajo perfil y nos cuesta. No es necesario salir a aclarar nada”.
Sin embargo, descartó rotundamente que el conflicto haya influido en la ruptura de su vínculo: “Las cosas ya estaban mal desde antes, esto fue una circunstancia más. Somos muy amigos, contamos esta historia, es entendible y tratamos de despejar estas ideas que no son ciertas”.
Respecto a su vínculo actual con Vázquez expresó: “Estamos todo el día juntos, charlamos mucho y él me ayudó a atravesar todo esto que es un duelo”. Al ser consultada por un posible noviazgo con su par, se limitó a responder: “Por ahora no”.
Lectura rápida
¿Quién es Dai Fernández? Es una actriz coprotagonista del musical Rocky, que recientemente se separó de Gonzalo Gerber.
¿Cuál fue el motivo de su separación? Fernández aclaró que las cosas estaban mal desde antes y que la separación no estuvo vinculada a conflictos recientes.
¿Qué dijo sobre su relación con Nico Vázquez? No descartó un futuro vínculo con él, aunque aclaró que por ahora no es posible.
¿Cómo se siente tras la ruptura? Está intentando enfocarse en su trabajo y superar la sobreexposición mediática.
¿Cómo quedó su relación con Gonzalo Gerber? Sostiene que mantienen una buena relación y que se quieren mucho después de siete años juntos.
[Fuente: Noticias Argentinas]