Espectáculos

Conocé a los invitados de Almorzando con Juana para hoy 7 de septiembre

Juana Viale recibirá a cinco invitados en su programa del domingo 7 de septiembre a las 13:45 hs. Enterate quiénes son y qué traerán al almuerzo.

07/09/2025 | 10:35Redacción Cadena 3

FOTO: Los invitados de Juana Viale Hoy.

En tanto, el domingo 7 de septiembre a las 13:45 hs, Juana Viale tomó la posta con Almorzando con Juana, que contó con la presencia de:

  • Teresa Calandra, la modelo y conductora
  • Gastón Soffritti, el actor
  • Chichilo Viale, el humorista
  • Lissa Vera, la cantante y ex Bandana
  • Gabriela Sari, la actriz

Lectura rápida

¿Quién es Juana Viale? Juana Viale es una conductora de televisión argentina conocida por sus programas de Almorzando.

¿Cuándo es el programa? El programa se emitió el domingo 7 de septiembre a las 13:45 hs.

¿Quiénes son los invitados? Los invitados fueron Teresa Calandra, Gastón Soffritti, Chichilo Viale, Lissa Vera y Gabriela Sari.

¿Qué tipo de programa es? Es un programa de almuerzo con invitados, donde se comparten anécdotas y entrevistas.

¿Qué se discute en el programa? Se discuten variados temas, desde anécdotas personales hasta cuestiones del espectáculo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

