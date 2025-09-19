En vivo

Espectáculos

Confirmado: así queda el Prime Time de América con Polémica en el Bar

La vuelta del programa pionero de la TV mundial modifica las noches del canal del cuadradito.

19/09/2025 | 16:55Redacción Cadena 3

FOTO: Polémica en el Bar, de Gerardo Sofovich, siempre vuelve.

El estreno, el próximo lunes 22 de septiembre, de Polémica en el bar, modifica el prime time de América. ¿Cómo queda? La noche de América se modifica con la llegada de Polémica en el bar. Así queda desde el próximo lunes.

Las nuevas noches con Polémica

20.00 horas. LAM

22.00 horas. Trato hecho

22.30 horas. Polémica en el bar ESTRENO

23.30 horas. Pasó en América

Fuente: América/Televisión.com.ar.

Lectura rápida

¿Cuándo se estrena Polémica en el bar? El estreno se realizó el próximo lunes 22 de septiembre.

¿Cómo queda el prime time de América? 20.00 horas: LAM, 22.00 horas: Trato hecho, 22.30 horas: Polémica en el bar, 23.30 horas: Pasó en América.

¿Quién es el responsable de Polémica en el bar? El programa fue creado por Gerardo Sofovich.

¿Qué programaciones modificará? El regreso de Polémica en el bar modificará la programación de las noches del canal.

¿Qué tipo de programa es Polémica en el bar? Es un programa pionero de la TV mundial que regresa a la pantalla.

[Fuente: Noticias Argentinas]

