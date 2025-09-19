Confirmado: así queda el Prime Time de América con Polémica en el Bar
La vuelta del programa pionero de la TV mundial modifica las noches del canal del cuadradito.
19/09/2025 | 16:55Redacción Cadena 3
FOTO: Polémica en el Bar, de Gerardo Sofovich, siempre vuelve.
El estreno, el próximo lunes 22 de septiembre, de Polémica en el bar, modifica el prime time de América. ¿Cómo queda? La noche de América se modifica con la llegada de Polémica en el bar. Así queda desde el próximo lunes.
Las nuevas noches con Polémica
20.00 horas. LAM
22.00 horas. Trato hecho
22.30 horas. Polémica en el bar ESTRENO
23.30 horas. Pasó en América
Fuente: América/Televisión.com.ar.
