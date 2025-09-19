Confirmado: así queda el Prime Time de América con Polémica en el Bar

El estreno, el próximo lunes 22 de septiembre, de Polémica en el bar, modifica el prime time de América. ¿Cómo queda? La noche de América se modifica con la llegada de Polémica en el bar. Así queda desde el próximo lunes.

20.00 horas. LAM

22.00 horas. Trato hecho

22.30 horas. Polémica en el bar ESTRENO

23.30 horas. Pasó en América

Fuente: América/Televisión.com.ar.

