Espectáculos

Con fiebre, pero estable: se conoció el nuevo parte médico de Thiago Medina

El ex Gran Hermano continúa internado en terapia intensiva.

16/09/2025 | 10:09Redacción Cadena 3

FOTO: Con fiebre, pero estable: se conoció el nuevo parte médico de Thiago Medina

Se conoció el nuevo parte médico de Thiago Medina, proveniente del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde se encuentra internado en terapia intensiva. El ex Gran Hermano pelea por su vida tras protagonizar un violento choque con su moto en Moreno.

Según informaron en TN, el joven tuvo fiebre pero continúa estable. El próximo parte se conocerá a la tarde.

“El paciente permanece internado en terapia intensiva, bajo control clínico, seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de terapia intensiva. Que presentó un registro de fiebre, por lo que se tomaron cultivos y se rotó el esquema antibiótico. No hubo otros cambios respecto de los aspectos de cuidado, que está estable y todavía en pronóstico reservado”.

Thiago Medina se encuentra internado desde el viernes pasado, donde tuvieron que practicarle una operación de extirpación de bazo. Además, tiene una afectación en el pulmón, en el hígado y varias costillas rotas, según información de sus familiares.

Lectura rápida

¿Quién es Thiago Medina?
Es un ex participante de Gran Hermano, actualmente internado en terapia intensiva.

¿Dónde está internado?
En el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en terapia intensiva.

¿Qué le ocurrió a Thiago?
Tuvo un accidente de moto que le causó lesiones graves.

¿Cómo está su salud actualmente?
Presentó fiebre, pero se encuentra en estado estable.

¿Qué tratamientos recibió?
Se le practicó una operación de extirpación de bazo y se ajustó su tratamiento antibiótico.

[Fuente: Noticias Argentinas]

