Cómo es "Jóvenes y Millonarios", la serie francesa que desafía a "Merlina"
La comedia dramática francesa sorprendió y se colocó en el top 5 de lo más visto de la plataforma en la Argentina.
19/08/2025 | 01:42Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo es "Jóvenes y Millonarios", la serie francesa que desafía a "Merlina"
"Jóvenes y Millonarios" (Young Millionaires en su título original) es una serie francesa de comedia dramática estrenada en Netflix en 2025 y con muy buena recepción hasta ahora.
La trama sigue las vidas de cuatro amigos adolescentes de Marsella que, de la noche a la mañana, ganan 17 millones de euros en la lotería. Lo que inicialmente parece la solución a todos sus problemas, se convierte rápidamente en un laberinto de caos y complicaciones.
De qué trata “Jóvenes y Millonarios”
El dilema central de la serie es que, al ser menores de edad, los protagonistas no pueden cobrar legalmente el premio. Esto los lleva a buscar a un adulto de confianza que pueda hacerlo por ellos, desencadenando una serie de situaciones cómicas, dramáticas y arriesgadas. La serie explora cómo la riqueza repentina impacta en sus vidas, sus amistades y su paso a la etapa adulta, poniendo a prueba su confianza y lealtad.
La serie, con episodios de 30 minutos, mezcla humor y tensión, mostrando las consecuencias inesperadas de tener una fortuna sin la madurez necesaria para manejarla. Aborda temas como la madurez emocional, la desigualdad económica, la identidad cultural y la fragilidad de las relaciones humanas cuando el dinero entra en juego.
El elenco principal incluye a:
- Abraham Wapler como Léo
- Malou Khebizi como Samia
- Calixte Broisin-Doutaz como David
- Sara Gançarski como Jess
- Jeanne Boudier como Victoire (un personaje clave que les ayuda con la parte legal)
"Jóvenes y Millonarios" es una propuesta que combina el sueño de la lotería con la cruda realidad de la burocracia, los engaños y los dilemas éticos que surgen cuando el dinero aparece de forma inesperada.
Lectura rápida
¿Qué es "Jóvenes y Millonarios"? Es una serie de comedia dramática francesa sobre cuatro adolescentes que ganan en la lotería.
¿Quiénes son los protagonistas? Abraham Wapler, Malou Khebizi, Calixte Broisin-Doutaz, Sara Gançarski y Jeanne Boudier forman parte del elenco principal.
¿Cuándo se estrenó la serie? Se estrenó en Netflix en 2025.
¿Dónde se desarrolla la trama? La serie se desarrolla en Marsella, Francia.
¿Cuál es el caos en la historia? Los protagonistas no pueden cobrar su premio de lotería debido a su edad.
[Fuente: Noticias Argentinas]