Claribel Medina explicó el estado de salud de Pablo Alarcón tras su desvanecimiento

La actriz y ex esposa del artista Pablo Alarcón, Claribel Medina, señaló que "un golpe eléctrico a la válvula" cardíaca podría haber sido el motivo por el cual el reconocido intérprete se desvaneció éste mediodía y protagonizó un fuerte choque en el barrio porteño de Chacarita.

Alarcón debió ser trasladado por el SAME al Hospital Fernández tras haber dado de frente contra dos autos que se encontraban estacionados a metros de la intersección entre las avenidas Córdoba y Dorrego y, aunque varias versiones se referían a un ACV, Medina diferenció el pronóstico.

En diálogo con la prensa, frente al nosocomio, Claribel sostuvo: "Estamos con el productor de la obra y amigos. Hasta mañana no habrá parte médico. Lo primero que él me dijo es que debió haber sido como un golpe eléctrico en la válvula y eso afectó para que no le llegue aire al corazón por lo que se desvaneció".

En cuanto al estado anímico de su ex pareja, señaló: "Está fantástico y bárbaro de ánimo. Contento y hace chistes. Le van a hacer un control y si no se le complica nada, es sólo eso. Va a pasar la noche acá, se va a quedar mañana y pasado también".

Sin embargo, el actor de 79 años ya tiene varias complicaciones de base: "Él tuvo una operación grande, con varios stents. Como se dice, tiene un corazón nuevo. Los médicos quieren ver qué ocurrió con la válvula".

"El susto pasó. Él está muy bien de ánimo. Es una sorpresa esto. Sólo se acuerda que se desvaneció por ocho cuadras cuando estaba por estacionar el auto", continuó Medina, al tiempo que remarcó que las recomendaciones médicas van desde "una medicación", hasta "tomar agua porque está muy deshidratado y tiene un catarro viral que no pasa a neumonía".