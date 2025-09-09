En vivo

Espectáculos

Chechu Bonelli: "Sigo haciendo silencio por mis hijas"

La modelo se separó hace poco de Darío Cvitanich.

09/09/2025 | 14:48

FOTO: Chechu Bonelli: "Sigo haciendo silencio por mis hijas"

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich se separaron hace poco y él está rehaciendo su vida amorosa junto a Ivana Figueiras. Pero a la modelo y conductora no le cayó nada bien este nuevo vínculo porque se habría enterado por la prensa.

"Yo de esta chica me enteré por los medios y mis hijas también, él no me lo vino a contar, yo estoy limpia", dijo Chechu Bonelli a Intrusos y aclaró que no se separaron hace 8 meses como aseguró el exfutbolista y que tampoco fue él quien decidió romper con la relación después de 14 años juntos y tres hijas en común.

"Darío se fue de casa el 18 de abril a un departamento mío porque yo le pedí que se fuera. Sigo haciendo silencio por mis hijas, por ahora", aseguró Bonelli, en diálogo con Paula Varela.

"Se están diciendo muchas cosas que no son así. No me interesa estar en el circo, pero no hace 8 meses que nos separamos y los primeros dos meses de la separación, él estaba todo el día en casa, yo le pedí poner distancia", agregó.

Por último, la modelo destacó que para ella su historia de amor con Cvitanich ya es algo del pasado: "Es una buena persona, nunca nos faltó nada. Lo que haga con su vida de ahora en más no me corresponde hablar más, él es un tema cerrado para mí".

Lectura rápida

¿Quién se separó recientemente? Chechu Bonelli se separó de Darío Cvitanich.

¿Cómo se enteró Bonelli del nuevo vínculo de Cvitanich? Se enteró por los medios de comunicación.

¿Cuál fue la fecha de la separación? La separación ocurrió cuando Cvitanich se mudó el 18 de abril.

¿Cómo se siente Bonelli respecto a la relación pasada? Considera que es un tema cerrado y que no le corresponde hablar más de su ex pareja.

¿Cuántos hijos tienen? Tienen tres hijas en común.

[Fuente: Noticias Argentinas]

