Cecilia Milone anunció su retiro de los medios de comunicación
La actriz aseguró que ya no forma parte del ambiente artístico.
25/09/2025 | 11:08Redacción Cadena 3
FOTO: Cecilia Milone anunció su retiro de los medios de comunicación
Cecilia Milone fue a ver la obra "Viuda e Hijas" al Teatro Multitabaris y se sorprendió al encontrarse con varios cronistas que quisieron hacerle preguntas sobre su relación con Chico Novarro, los homenajes que le hace y la molestia de los familiares del artista.
“¿Estás enamorada?“, le preguntaron, pero ella sorprendió con su respuesta: “No, estoy retirada. Estoy retirada de los medios”.
Al notar la insistencia de los periodistas por tener su palabra, ella remarcó, lanzó con voz firme. No hay espacio para matices. Después, con un tono definitivo, agregó: “No es no, en todo. No quiero hacer un móvil”.
Se sacó algunas fotos e hizo un grito muy agudo frente a los micrófonos que la abordaban.
Quien se acercó a abrazarla y "rescatarla" fue María Fernanda Callejón, que la reemplazó en la obra, que protagoniza con Nora Cárpena, Sofia Gala Castiglione y María Valenzuela. "Ustedes son abusadores emocionales de personas que no quieren hablar", afirmó Milone.
Entre los invitados famosos estuvieron: Patricia Palmer, Silvia Pérez, Carolina Papaleo, Graciela Dufau, Pampito, Sabrina Carballo, Iliana Calabró, Flor Cabrera, entre otros.
[Fuente: Noticias Argentinas]