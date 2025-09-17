En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Catherine Fulop sufrió una tremenda caída desde el escenario: los videos

La actriz estuvo invitada en el último show de Erreway, donde protagonizó un insólito momento frente al público.

17/09/2025 | 10:04Redacción Cadena 3

FOTO: Catherine Fulop sufrió una tremenda caída desde el escenario: cómo se encuentra

Catherine Fulop protagonizó un inusual momento durante su participación del último show de Erreway en el Movistar Arena. La actriz asustó a todos cuando, de un momento a otro, se tropezó y cayó a una vacío entre el escenario y el público.

En medio de lo que parecía ser un sketch con Camila Bordonaba, quien era su hija en la ficción de Cris Morena, la venezolana se tropezó entre los cables del escenario y siquiera antes de cruzar miradas con “su hija”, cayó de lleno en una fosa delimitada por las vallas de seguridad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Bordonaba solo llegó a decir “Guarda” mientras veía a Fulop caer en cámara lenta.

Con su humor de siempre, se levantó como si nada hubiera pasado y en personaje exclamó: “Por suerte, estoy viva”.

Al ver que no tenía ninguna herida, Camila siguió el juego: “No me dejaste ni agarrarte la mano, ni abrazarte”, dijo en personaje.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Cómo está Catherine Fulop tras su caída

Tras finalizar el show, la actriz se refirió a lo sucedido en sus historias de Instagram y trajo calma a sus seguidores: “Estoy camino a mi casa. Estoy súper bien, por suerte. A mí me fueron agarrando ángeles y no terminé en el piso. Me agarré de un monitor y no sé si fue por el cable que logré caer en cámara lenta”.

“Ahora no me duele nada. Pisé el piso y seguí todo normal. Estoy súper bien”, siguió.

Por último, manifestó su felicidad por volver a reencontrarse con su hija en la ficción y poder volver a subirse al escenario: “Fue muy lindo haber estado esta noche con Camila, mi hijita en ErreWay. Mi ciela”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué sucedió con Catherine Fulop? La actriz sufrió una caída durante su actuación en el show de Erreway.

¿Dónde tuvo lugar el incidente? En el Movistar Arena durante un show de Erreway.

¿Cómo reaccionó Fulop después de la caída? Se levantó y bromeó diciendo: “Por suerte, estoy viva”.

¿Qué dijo en sus historias de Instagram? Aseguró estar bien y que no sufrió heridas graves.

¿Con quién estuvo en el escenario? Con Camila Bordonaba, quien representaba a su hija en la ficción.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho