Catherine Fulop sufrió una tremenda caída desde el escenario: los videos
La actriz estuvo invitada en el último show de Erreway, donde protagonizó un insólito momento frente al público.
17/09/2025 | 10:04Redacción Cadena 3
FOTO: Catherine Fulop sufrió una tremenda caída desde el escenario: cómo se encuentra
Catherine Fulop protagonizó un inusual momento durante su participación del último show de Erreway en el Movistar Arena. La actriz asustó a todos cuando, de un momento a otro, se tropezó y cayó a una vacío entre el escenario y el público.
En medio de lo que parecía ser un sketch con Camila Bordonaba, quien era su hija en la ficción de Cris Morena, la venezolana se tropezó entre los cables del escenario y siquiera antes de cruzar miradas con “su hija”, cayó de lleno en una fosa delimitada por las vallas de seguridad.
/Inicio Código Embebido/
La tremenda caída de Catherine Fulop en el show de ERREWAY ! https://t.co/NjIv9oQoXl— Guille Barrios???? (@OkGuilleBarrios) September 17, 2025
/Fin Código Embebido/
Bordonaba solo llegó a decir “Guarda” mientras veía a Fulop caer en cámara lenta.
Con su humor de siempre, se levantó como si nada hubiera pasado y en personaje exclamó: “Por suerte, estoy viva”.
Al ver que no tenía ninguna herida, Camila siguió el juego: “No me dejaste ni agarrarte la mano, ni abrazarte”, dijo en personaje.
/Inicio Código Embebido/
Catherine Fulop con 60 años se cae del escenario, se levanta como si nada— Luli ???? marrey?? (@Lulexcasanova) September 17, 2025
Yo con 20 años y me duelen las rodillas cuando me agacho a atarme los cordones #Erreway #errewaytour2025pic.twitter.com/bXpth9PQRx
/Fin Código Embebido/
Cómo está Catherine Fulop tras su caída
Tras finalizar el show, la actriz se refirió a lo sucedido en sus historias de Instagram y trajo calma a sus seguidores: “Estoy camino a mi casa. Estoy súper bien, por suerte. A mí me fueron agarrando ángeles y no terminé en el piso. Me agarré de un monitor y no sé si fue por el cable que logré caer en cámara lenta”.
“Ahora no me duele nada. Pisé el piso y seguí todo normal. Estoy súper bien”, siguió.
Por último, manifestó su felicidad por volver a reencontrarse con su hija en la ficción y poder volver a subirse al escenario: “Fue muy lindo haber estado esta noche con Camila, mi hijita en ErreWay. Mi ciela”.
/Inicio Código Embebido/
??Primerísimo primer plano de la tremenda caída de Catherine Fulop en el recital de Rebelde Wey. Me cuentan que se llevó puesto el telepromter y que se levantó como si nada. pic.twitter.com/SFBae3qwym— FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) September 17, 2025
/Fin Código Embebido/
Lectura rápida
¿Qué sucedió con Catherine Fulop? La actriz sufrió una caída durante su actuación en el show de Erreway.
¿Dónde tuvo lugar el incidente? En el Movistar Arena durante un show de Erreway.
¿Cómo reaccionó Fulop después de la caída? Se levantó y bromeó diciendo: “Por suerte, estoy viva”.
¿Qué dijo en sus historias de Instagram? Aseguró estar bien y que no sufrió heridas graves.
¿Con quién estuvo en el escenario? Con Camila Bordonaba, quien representaba a su hija en la ficción.
[Fuente: Noticias Argentinas]