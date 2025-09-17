Catherine Fulop sufrió una tremenda caída desde el escenario: los videos

FOTO: Catherine Fulop sufrió una tremenda caída desde el escenario: cómo se encuentra

Catherine Fulop protagonizó un inusual momento durante su participación del último show de Erreway en el Movistar Arena. La actriz asustó a todos cuando, de un momento a otro, se tropezó y cayó a una vacío entre el escenario y el público.

En medio de lo que parecía ser un sketch con Camila Bordonaba, quien era su hija en la ficción de Cris Morena, la venezolana se tropezó entre los cables del escenario y siquiera antes de cruzar miradas con “su hija”, cayó de lleno en una fosa delimitada por las vallas de seguridad.

La tremenda caída de Catherine Fulop en el show de ERREWAY ! https://t.co/NjIv9oQoXl — Guille Barrios???? (@OkGuilleBarrios) September 17, 2025

Bordonaba solo llegó a decir “Guarda” mientras veía a Fulop caer en cámara lenta.

Con su humor de siempre, se levantó como si nada hubiera pasado y en personaje exclamó: “Por suerte, estoy viva”.

Al ver que no tenía ninguna herida, Camila siguió el juego: “No me dejaste ni agarrarte la mano, ni abrazarte”, dijo en personaje.

Catherine Fulop con 60 años se cae del escenario, se levanta como si nada



Yo con 20 años y me duelen las rodillas cuando me agacho a atarme los cordones #Erreway #errewaytour2025pic.twitter.com/bXpth9PQRx — Luli ???? marrey?? (@Lulexcasanova) September 17, 2025

Cómo está Catherine Fulop tras su caída

Tras finalizar el show, la actriz se refirió a lo sucedido en sus historias de Instagram y trajo calma a sus seguidores: “Estoy camino a mi casa. Estoy súper bien, por suerte. A mí me fueron agarrando ángeles y no terminé en el piso. Me agarré de un monitor y no sé si fue por el cable que logré caer en cámara lenta”.

“Ahora no me duele nada. Pisé el piso y seguí todo normal. Estoy súper bien”, siguió.

Por último, manifestó su felicidad por volver a reencontrarse con su hija en la ficción y poder volver a subirse al escenario: “Fue muy lindo haber estado esta noche con Camila, mi hijita en ErreWay. Mi ciela”.

??Primerísimo primer plano de la tremenda caída de Catherine Fulop en el recital de Rebelde Wey. Me cuentan que se llevó puesto el telepromter y que se levantó como si nada. pic.twitter.com/SFBae3qwym — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) September 17, 2025

