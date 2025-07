Carolina Amoroso reveló su visión sobre la maternidad a los 40: una elección pensada

Carolina Amoroso se encuentra en la dulce espera de su primer hijo junto a su esposo Guido Covini. La periodista de TN compartió sus reflexiones sobre la decisión de iniciar un embarazo a los 40 años, sin sacrificar su carrera.

En una entrevista con Pablo Montagna para Pasa Montagna (Radio Rivadavia AM630), Amoroso confesó que había postergado la maternidad priorizando su trabajo: "Mi aspiracional de vida siempre estuvo y está centrado en el mundo profesional, en mi vocación, y eso fue teniendo un lugar totalmente protagónico en mi vida".

Amoroso explicó que si bien tuvo relaciones, "no había llegado alguien con quien me diera ganas de ser madre. La llegada de mis sobrinas fue el despertar de un sentimiento distinto, pero hasta ese entonces no lo tenía proyectado. Cuando conocí a Guido se me armó todo y de manera muy compatible con mi vida profesional”.

La periodista resaltó la importancia del apoyo de su marido en su decisión de formar una familia, destacando su comprensión respecto a su carrera: "Con Guido nos conocimos y yo ya estaba enfocada en el periodismo que hago. Él me ha bancado mucho".

Amoroso remarcó el compromiso de su pareja, relatando: "Hice cuatro viajes a Ucrania y el último fue en medio de mi luna de miel, y él me acompañó. Eso demuestra el nivel de comprensión que tiene sobre lo que hago".

Al abordar cómo vive la última etapa de su gestación, expresó: "Me ha acompañado mucho. Obviamente que un bebé cambia las cosas, en el sentido de que te hace mucho más consciente de todo, pero en todo este proceso me sentí muy contenida. Tengo al lado a alguien que quiere que siga siendo yo".

La periodista tiene previsto dar a luz el 10 de septiembre y planea continuar trabajando hasta finales de agosto.