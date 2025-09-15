Camilota, hermana de Thiago Medina: "Pedimos cadena de oración" por su salud

Thiago Medina sufrió un gravísimo accidente con su moto en el partido de Moreno y Camilota, su hermana, habló con el noticiero de Telefe para contar cómo continuaba el joven de 22 años, que se hizo conocido por haber participado en Gran Hermano.

Thiago peleó por su vida en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde fue derivado de urgencia, con fracturas desde la cuarta hasta la novena costilla. También se le fracturó la clavícula y tiene perforados el hígado y el pulmón. Además, le extirparon el bazo.

“Thiago está estable, está evolucionando. Ya pasaron 48 horas y muestra una leve mejoría”, dijo Camilota, en comunicación con Buen Telefe.

“Creo que la gente tiene que entender que es un proceso y lo va a ser, es algo para largo. Lo único que queremos es que haya respeto, no digan cosas falsas y damos las gracias por todos los que nos acompañan. Se acercaron hasta pastores ayer. Hay gente que nos apoya, pero en este momento solo pedimos cadena de oración porque está peleando por su vida”, aclaró la exparticipante de Cuestión de Peso.

“Estamos viviendo algo que nunca esperamos”, aseguró la joven, que pidió a la gente que haga cadena de oración por la salud de su hermano.

En redes sociales, Camila pidió trabajo para colaborar con el momento que vive su hermano.