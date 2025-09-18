Camilota abandonó un móvil tras ofensa de Analía Franchín en A la Barbarossa
Camilota Deniz se sintió ofendida por una pregunta sobre la ex de su hermano Thiago Medina. Su fuerte respuesta generó que abandonara el móvil en vivo, ante la disculpa de la conductora.
18/09/2025 | 14:54Redacción Cadena 3
FOTO: Camilota abandonó el móvil/Fotografía: Captura TV
Georgina Barbarossa y su equipo de A la Barbarossa entrevistaron a Camila Deniz, más conocida como Camilota, para obtener información sobre el estado de salud de Thiago Medina.
Analía Franchín quiso saber si estaba todo bien con Daniela Celis, la ex de Thiago, y Camilota se ofendió con la consulta. "¿Está todo bien con Daniela?", preguntó.
Y la respuesta fue lapidaria: “Mirá, yo en este momento te voy a faltar respeto y con mucho dolor y con la mano en el corazón. No se pregunta eso".
“Está todo bien. Acá tenemos que estar unidos como familia, no necesitamos chusmeríos, sinceramente te lo digo. ¿Sabés por qué? Porque nadie está metido acá parada como estoy metida yo y toda la familia. Así que tu pregunta te la podés guardar en el bolsillo. ¿Sí? Con la mano en el corazón te digo”, siguió Camila.
La joven se angustió y optó por abandonar el móvil: “No es el momento, me voy. No es el momento de hacer esa pregunta y está todo bien”.
Georgina Barbarossa tomó la palabra y se disculpó: “Camila, no era la intención. No era la intención lastimarte ni lastimarlos a ninguno, mi amor. A ninguno”.
Lectura rápida
¿Qué realizó Camilota en la entrevista? Abandonó el móvil tras sentirse ofendida por la pregunta de Analía Franchín.
¿Sobre qué tema fue la pregunta ofensiva? Se preguntó si estaba todo bien con Daniela Celis, la ex de Thiago Medina.
¿Cómo reaccionó Camilota a la pregunta? Respondió duramente y decidió dejar el móvil durante la entrevista.
¿Qué pidió Georgina Barbarossa tras la ofensa? Se disculpó por no haber tenido la intención de lastimarla.
¿Qué relación tiene Camilota con Thiago Medina? Es su hermana y está preocupada por su salud.
[Fuente: Noticias Argentinas]