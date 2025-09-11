Cami Galante reaccionó a los rumores sobre Leandro Paredes y Evangelina Anderson

En las últimas horas comenzó a circular un rumor que tiene de protagonista a Leandro Paredes y Evangelina Anderson. Según habría afirmado el portal PrimiciasYa, el futbolista de Boca y la ex de Martín Demichelis estarían viviendo un affaire a costas de Cami Galante, esposa y madre de los tres hijos de Paredes.

Sin embargo, la pareja del futbolista no le dio importancia a los rumores que involucran al centrocampista con otra mujer. De hecho, Galante reafirmó su amor por él a través de un comentario que dejó en el último posteo de Paredes.

Por otra parte, Paredes posteo un video junto a su hijo Lautaro y etiquetó a Cami Galante, demostrando que su relación se mantiene fuerte frente a los rumores.



