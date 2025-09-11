Cami Galante reaccionó a los rumores sobre Leandro Paredes y Evangelina Anderson
La pareja hizo oídos sordos a las versiones y reafirmaron su amor en redes.
11/09/2025 | 09:18Redacción Cadena 3
FOTO: Camila Galante y Leandro Paredes. Fotografía: Agencia Noticias Argentinas / Redes
En las últimas horas comenzó a circular un rumor que tiene de protagonista a Leandro Paredes y Evangelina Anderson. Según habría afirmado el portal PrimiciasYa, el futbolista de Boca y la ex de Martín Demichelis estarían viviendo un affaire a costas de Cami Galante, esposa y madre de los tres hijos de Paredes.
Sin embargo, la pareja del futbolista no le dio importancia a los rumores que involucran al centrocampista con otra mujer. De hecho, Galante reafirmó su amor por él a través de un comentario que dejó en el último posteo de Paredes.
Por otra parte, Paredes posteo un video junto a su hijo Lautaro y etiquetó a Cami Galante, demostrando que su relación se mantiene fuerte frente a los rumores.
Lectura rápida
¿Qué rumor circuló? Circuló un rumor sobre un supuesto affair entre Leandro Paredes y Evangelina Anderson.
¿Quién se pronunció al respecto? Cami Galante reafirmó su amor por Paredes en redes sociales.
¿Qué hizo Paredes para mostrar su apoyo? Publicó un video junto a su hijo Lautaro y etiquetó a Cami Galante.
[Fuente: Noticias Argentinas]