En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Cami Galante reaccionó a los rumores sobre Leandro Paredes y Evangelina Anderson

La pareja hizo oídos sordos a las versiones y reafirmaron su amor en redes.

11/09/2025 | 09:18Redacción Cadena 3

FOTO: Camila Galante y Leandro Paredes. Fotografía: Agencia Noticias Argentinas / Redes

En las últimas horas comenzó a circular un rumor que tiene de protagonista a Leandro Paredes y Evangelina Anderson. Según habría afirmado el portal PrimiciasYa, el futbolista de Boca y la ex de Martín Demichelis estarían viviendo un affaire a costas de Cami Galante, esposa y madre de los tres hijos de Paredes.

Sin embargo, la pareja del futbolista no le dio importancia a los rumores que involucran al centrocampista con otra mujer. De hecho, Galante reafirmó su amor por él a través de un comentario que dejó en el último posteo de Paredes.

Por otra parte, Paredes posteo un video junto a su hijo Lautaro y etiquetó a Cami Galante, demostrando que su relación se mantiene fuerte frente a los rumores.


Lectura rápida

¿Qué rumor circuló? Circuló un rumor sobre un supuesto affair entre Leandro Paredes y Evangelina Anderson.

¿Quién se pronunció al respecto? Cami Galante reafirmó su amor por Paredes en redes sociales.

¿Qué hizo Paredes para mostrar su apoyo? Publicó un video junto a su hijo Lautaro y etiquetó a Cami Galante.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho