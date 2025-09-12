En vivo

Espectáculos

Cami Galante enfrentó el rumor sobre Leandro Paredes y un affaire con Evangelina Anderson

La influencer sostuvo que por el momento “lo dejará pasar”.

12/09/2025 | 09:31Redacción Cadena 3

FOTO: Cami Galante enfrentó el rumor sobre Leandro Paredes y un affaire con Evangelina Anderson

Cami Galante enfrentó los rumores de que su pareja Leandro Paredes estaría viviendo un affaire con Evangelina Anderson, quien se encuentra recientemente separada de su ex pareja Martín Demichelis. Lejos de mostrarse afectada, la influencer contó que se rio de la situación con su pareja y que con la rubia “tiene la mejor”.

A raíz de los fuertes rumores, Paula Varela contó en Intrusos que se comunicó con Galante para corroborar su información y que ella desmintió que el affaire sea cierto.

Lo ví. Imaginate que la noticia me la mostró él. Lo vimos juntos, pero él me dijo que no conoce a Evangelina”, indicaba el mensaje de la mujer de Paredes.

Y agregó: Por ahora lo dejo pasar, a menos que se haga una bola más grande”.

“Le pregunté de frente y él me contestó con total tranquilidad”, aseguró Galante.

La influencer relató que su pareja le dijo que “no entendía de dónde había salido todo eso y que estaba tranquilo porque no había hecho nada malo”.

Por último, hizo hincapié en su buena relación con el futbolista y que cree en su palabra antes que los comentarios negativos que circulan: “La gente habla porque es gratis, pero nosotros sabemos la verdad”.

“Obviamente, no es lindo que se digan esas cosas, pero nosotros estamos muy unidos y sabemos lo que somos puertas adentro. Con Eva tengo la mejor, siempre fue todo muy cordial. Con Martín también. No hay ningún problema”, cerró.

Lectura rápida

¿Quién enfrentó los rumores sobre un affair?
Cami Galante enfrentó rumores sobre su pareja Leandro Paredes y Evangelina Anderson.

¿Qué dijo Galante sobre esos rumores?
Indicó que se rio de la situación y que tiene una buena relación con Anderson.

¿Quién confirmó los rumores en televisión?
Paula Varela reveló en Intrusos que se comunicó con Galante y ella desmintió los rumores.

¿Cómo reaccionó Paredes ante los rumores?
Paredes le dijo a Galante que no conoce a Anderson y que estaba tranquilo.

¿Qué más dijo Galante sobre su relación?
Afirmó que están muy unidos y que cree en su palabra.

[Fuente: Noticias Argentinas]

