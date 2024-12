Billboard Music Awards: Luis Miguel ganó el premio a mejor "Gira Latina del Año"

Luis Miguel se quedó con el premio "Gira Latina del Año" en los prestigiosos Billboard Music Awards.

El reconocimiento fue para su presente gira mundial (Luis Miguel Tour) que batió récords de asistencia en todos los países en los que se presentó, incluyendo América Latina y Estados Unidos.

Give it up for your ?? Latin Touring Artist Luis Miguel ?? #BBMAs pic.twitter.com/juegh6XfTD