Espectáculos

Bajos números de rating en América TV y Canal 9: solo dos programas sobresalen

Este domingo, América TV y Canal 9 enfrentaron un índice de rating muy bajo, sólo Infama y GPS lograron cifras que superaron el punto de rating, destacándose con un promedio de 1.4 y 1.3, respectivamente.

18/08/2025 | 11:06Redacción Cadena 3

FOTO: Peor que la TV Pública: sólo dos programas de Canal 9 y América superaron el punto de rating

Un muy flojo domingo para América TV y Canal 9. Solo dos programas de ambos canales superaron, y por poco, el punto de rating. Infama fue, dentro de la malaria, el mejor. El ciclo de chimentos de la pantalla del cuadradito logró un promedio de 1.4, seguido de cerca por GPS con 1.3. El podio de la casa lo cerró el film nacional de comedia Papá es un ídolo con 0.9.

En Canal 9 la cosa no anduvo mejor. Implacables y Fútbol sin manchas fueron los únicos dos privilegiados con marcas de 1.3 y 1.0 respectivamente. En este caso el podio de la casa lo completó BA Emergencias con 0.9.

Lectura rápida

¿Qué pasó el domingo en América TV y Canal 9? Ambos canales tuvieron números muy bajos de rating, con solo dos programas superando el punto.

¿Cuáles fueron los programas destacados? El programa Infama con 1.4 y GPS con 1.3 fueron los más destacados de América TV.

¿Qué sucedió en Canal 9? Los únicos programas que lograron cifras aceptables fueron Implacables y Fútbol sin manchas.

¿Cuál fue el rendimiento de otros programas? Papá es un ídolo en América y BA Emergencias en Canal 9 también quedaron por debajo de 1.0.

¿Cuándo se presentó esta situación? Esto ocurrió el domingo 18 de agosto de 2025, un día de bajos registros para ambos canales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

