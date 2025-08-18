Bajos números de rating en América TV y Canal 9: solo dos programas sobresalen
Este domingo, América TV y Canal 9 enfrentaron un índice de rating muy bajo, sólo Infama y GPS lograron cifras que superaron el punto de rating, destacándose con un promedio de 1.4 y 1.3, respectivamente.
18/08/2025 | 11:06Redacción Cadena 3
FOTO: Peor que la TV Pública: sólo dos programas de Canal 9 y América superaron el punto de rating
Un muy flojo domingo para América TV y Canal 9. Solo dos programas de ambos canales superaron, y por poco, el punto de rating. Infama fue, dentro de la malaria, el mejor. El ciclo de chimentos de la pantalla del cuadradito logró un promedio de 1.4, seguido de cerca por GPS con 1.3. El podio de la casa lo cerró el film nacional de comedia Papá es un ídolo con 0.9.
En Canal 9 la cosa no anduvo mejor. Implacables y Fútbol sin manchas fueron los únicos dos privilegiados con marcas de 1.3 y 1.0 respectivamente. En este caso el podio de la casa lo completó BA Emergencias con 0.9.
[Fuente: Noticias Argentinas]