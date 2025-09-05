En vivo

Espectáculos

Ángela Torres confesó que se quedó sin dinero después de terminar su relación con Rusherking

La cantante también contó que su ex pareja no aportaba dinero en su relación, a pesar de tener más ingresos.

05/09/2025 | 09:52Redacción Cadena 3

FOTO: Rusherking y Ángela Torres.

Ángela Torres habló sobre su relación con Rusherking y reveló que tras terminar su noviazgo, se quedó sin dinero. Aunque no lo mencionó por su nombre, las redes no tardaron en deducir que se refería al santiagueño.

Disfrutando de su nuevo rol como participante de Nadie dice nada (Luzu), la cantante contó su pasa experiencia amorosa y sorprendió con sus declaraciones: "A mí me pasó que el año pasado salía con un chico que tenía bastante plata y yo no tenía ni un cuarto de la plata que tenía él".

“¿Y él no colaboraba con un 25 por ciento?”, indagó Flor Jazmín Peña, a lo que Ángela hizo una mueca y si bien no dijo “no”, su silencio se interpretó de manera negativa.

Y explicó: "Entonces, yo vivía fingiendo que yo era millonaria como él. Medio que me copiaba y hacía los mismos gastos que él y quedé seca. Me separé y quedé seca".

Por último, la artista destacó que desde muy joven que ella se ocupa de sus cuentas y gastos, por lo que no tiene problema en mantenerse: "Como yo siempre fui muy independiente y siempre me mantuve sola, desde muy chiquita, no estoy acostumbrada a pedir plata para comprar algo. Siempre soy yo la que paga".

Lectura rápida

¿Qué confesó Ángela Torres? Reveló que se quedó sin dinero tras terminar su relación con Rusherking.

¿Quién es su ex pareja? No la nombró, pero se dedujo que se refería a Rusherking.

¿Cómo se sentía durante la relación? Fingió tener el mismo nivel económico que su pareja.

¿Qué dijo sobre su relación financiera? Explicó que su expareja no contribuía a los gastos.

¿Qué destacó sobre su independencia? Afirmó que siempre se ocupó de sus finanzas desde joven.

[Fuente: Noticias Argentinas]

