Amigo de Julieta Prandi reveló que ella "no estaba bien de salud o psicológicamente"

FOTO: Un íntimo amigo de Julieta Prandi explicó que ella “no estaba bien de salud o psicológicamente”

Sebastián, actor de comedia musical, es íntimo amigo de Julieta Prandi y vivió junto a la actriz, parte de los momentos más difíciles de su matrimonio con Claudio Contardi, quien hoy se encuentra detenido por abuso sexual agravado contra su ex esposa.

En principio, el intérprete sostuvo: “Estoy liberado. Ayer, sentía que ponía llave a una caja y la mandaba al fondo del mar, estamos en el día después. Todo lo que pasé en adelante, tiene que ver con lo que la justicia decida. Hasta ayer, sentía que todo estaba en manos de mi amiga y necesitábamos esa resolución, que alguien se haga cargo”.

El artista es amigo de la actriz desde hace, por lo menos, siete años, sin embargo, la misma Prandi le habría solicitado que mantenga el silencio: “No me lo prohibió, pero tampoco debía hacerlo. Tenía que ser muy preciso con los movimientos. Todos sus lazos eran de minuto a minuto”.

“Julieta no estaba bien psicológicamente, a nivel salud y emocional, estaba totalmente rota. Hacíamos seminarios en el interior del país como colegas. Ahí me di cuenta de que ella no estaba bien porque siempre estaba encerrada en la habitación y obsesionada con el celular”, continuó.

“Cuando le decía de ir a recorrer una provincia, no existía eso porque él llamaba a la recepción y de ahí llamaban a la habitación o bien tocaban la puerta cuando iba a la habitación de Juli a saludarla”, añadió Sebastián.

El mismo actor reveló cómo fue el momento en que Prandi le comunicó a su hijo mayor sobre la detención del padre: “Fue especial. Los chicos están al tanto de todo. Si bien son chicos entiende, no con la gravedad y terminología que se maneja, pero ellos padecieron el adentro y quieren la paz de su mamá y su casa”.

“La luz que tiene el hogar hoy vale mucho más que cual sea el lazo que tengan con su papá, que no lo tienen. Fue una charla entre ellos, en un costadito y hubo abrazos. Fue muy rápido, era algo predecible, estaba preparado y en algún punto creo que quería esto”, sostuvo el artista.

Por último, Sebastián reveló que los niños, en lugar de mencionar al detenido como “papá”, le decían “Contardi” y explicó: “Si, claro. No se habla. Cuando pasó una situación particular con el más grande que fue a cámara Gesell, fue cuando ella decidió salir a los medios y a lo legal. Juli estuvo en silencio y hubo un año en que él tenía todo el acceso a ella y llevarse los nenes.