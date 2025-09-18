Agustín Monzón y Franco Bonavena se enfrentarán en el evento Párense de Manos 3

FOTO: Franco Bonavena vs Agustín Monzón, una de las peleas de Párense de Manos.

El popular evento boxístico "Párense de Manos" ya tuvo fecha, sede y cartelera confirmadas, con “El combate de todos los tiempos” también anunciado.

Se trató de la pelea Agustín Monzón vs Franco Bonavena, estelar de la noche que se llevará a cabo en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán.

La pelea principal la protagonizaron Agustín, el nieto de Carlos Monzon; y Franco, el nieto de Ringo Bonavena.

El anuncio de la cartelera completa generó gran expectativa en redes sociales, donde el evento ya fue tendencia. El show, que reunió a figuras de internet, deportistas y músicos en el ring, se espera que supere los récords de audiencia de las ediciones anteriores.

Flor Vigna vs Mica Viciconte, y Mariano Pérez vs Manu Jove son algunos de los combates que ya generaron expectativas.

Cuándo es Párense de Manos 3

La tercera edición, organizada por Luquitas Rodríguez y su equipo, se llevará a cabo el 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán.

Cartelera completa de Párense de Manos 3: las peleas

Cosmic Kid vs. Mernuel

Flor Vigna vs. Mica Viciconte

Mariano Pérez vs. Manu Jove

William Banks vs. Gabino Silva

Espe vs. Dairi

Coker vs. Perxitaa

Pepi Staropoli vs. Maravilla Martínez

Carito vs. Coty Romero

Tomás Mazza vs. Gero Arias

Grego Rossello vs. Goncho Banzas

Agustín Monzón vs. Franco Bonavena - PELEA PRINCIPAL