Agustín Monzón y Franco Bonavena se enfrentarán en el evento Párense de Manos 3
Luquitas Rodríguez confirmó la cartelera del evento de boxeo y anunció “El combate de todos los tiempos”. La pelea principal será el 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán.
18/09/2025 | 22:31Redacción Cadena 3
FOTO: Franco Bonavena vs Agustín Monzón, una de las peleas de Párense de Manos.
El popular evento boxístico "Párense de Manos" ya tuvo fecha, sede y cartelera confirmadas, con “El combate de todos los tiempos” también anunciado.
Se trató de la pelea Agustín Monzón vs Franco Bonavena, estelar de la noche que se llevará a cabo en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán.
La pelea principal la protagonizaron Agustín, el nieto de Carlos Monzon; y Franco, el nieto de Ringo Bonavena.
El anuncio de la cartelera completa generó gran expectativa en redes sociales, donde el evento ya fue tendencia. El show, que reunió a figuras de internet, deportistas y músicos en el ring, se espera que supere los récords de audiencia de las ediciones anteriores.
Flor Vigna vs Mica Viciconte, y Mariano Pérez vs Manu Jove son algunos de los combates que ya generaron expectativas.
Cuándo es Párense de Manos 3
La tercera edición, organizada por Luquitas Rodríguez y su equipo, se llevará a cabo el 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán.
Cartelera completa de Párense de Manos 3: las peleas
- Cosmic Kid vs. Mernuel
- Flor Vigna vs. Mica Viciconte
- Mariano Pérez vs. Manu Jove
- William Banks vs. Gabino Silva
- Espe vs. Dairi
- Coker vs. Perxitaa
- Pepi Staropoli vs. Maravilla Martínez
- Carito vs. Coty Romero
- Tomás Mazza vs. Gero Arias
- Grego Rossello vs. Goncho Banzas
- Agustín Monzón vs. Franco Bonavena - PELEA PRINCIPAL
[Fuente: Noticias Argentinas]