Agustín Monzón y Franco Bonavena se enfrentarán en el evento Párense de Manos 3

Luquitas Rodríguez confirmó la cartelera del evento de boxeo y anunció “El combate de todos los tiempos”. La pelea principal será el 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán.

18/09/2025 | 22:31Redacción Cadena 3

FOTO: Franco Bonavena vs Agustín Monzón, una de las peleas de Párense de Manos.

El popular evento boxístico "Párense de Manos" ya tuvo fecha, sede y cartelera confirmadas, con “El combate de todos los tiempos” también anunciado.

Se trató de la pelea Agustín Monzón vs Franco Bonavena, estelar de la noche que se llevará a cabo en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán.

La pelea principal la protagonizaron Agustín, el nieto de Carlos Monzon; y Franco, el nieto de Ringo Bonavena.

El anuncio de la cartelera completa generó gran expectativa en redes sociales, donde el evento ya fue tendencia. El show, que reunió a figuras de internet, deportistas y músicos en el ring, se espera que supere los récords de audiencia de las ediciones anteriores.

Flor Vigna vs Mica Viciconte, y Mariano Pérez vs Manu Jove son algunos de los combates que ya generaron expectativas.

Cuándo es Párense de Manos 3

La tercera edición, organizada por Luquitas Rodríguez y su equipo, se llevará a cabo el 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán.

Cartelera completa de Párense de Manos 3: las peleas

  • Cosmic Kid vs. Mernuel
  • Flor Vigna vs. Mica Viciconte
  • Mariano Pérez vs. Manu Jove
  • William Banks vs. Gabino Silva
  • Espe vs. Dairi
  • Coker vs. Perxitaa
  • Pepi Staropoli vs. Maravilla Martínez
  • Carito vs. Coty Romero
  • Tomás Mazza vs. Gero Arias
  • Grego Rossello vs. Goncho Banzas
  • Agustín Monzón vs. Franco Bonavena - PELEA PRINCIPAL

Lectura rápida

¿Qué evento se confirma?
El evento de boxeo "Párense de Manos" se confirmó con una cartelera completa.

¿Quiénes son los protagonistas de la pelea principal?
La pelea principal será entre Agustín Monzón y Franco Bonavena.

¿Cuándo se llevará a cabo el evento?
El evento se llevará a cabo el 20 de diciembre.

¿Dónde tendrá lugar?
El evento tendrá lugar en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán.

¿Qué otras peleas se anunciaron?
Se anunciaron peleas como Flor Vigna vs Mica Viciconte y Mariano Pérez vs Manu Jove.

[Fuente: Noticias Argentinas]

