Adrián Pallares y Rodrigo Lussich criticaron el "loteo" en la TV Pública

Los conductores de Intrusos, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, protagonizaron un fuerte descargo contra la gestión de la Televisión Pública, denunciando un "loteo" de la pantalla con programas que, según ellos, no tienen relevancia pública y son financiados por intereses privados. La crítica apuntó directamente al uso de recursos del Estado para producciones que no se justifican.

"ADN Buena Salud, Televisión Pública, mucho gusto. Pagan para estar en la Televisión Pública. Es un programa que está lleno de laboratorios que pagan para estar como el 85% de lo que está en la Televisión Pública", disparó Adrián Pallares, visiblemente molesto. Lussich, por su parte, se sumó a la crítica con la frase contundente: "Con la nuestra".

El "loteo" de la TV Pública y el gasto de "nuestra" plata

La discusión se encendió al analizar la programación de la señal estatal. Pallares continuó su arremetida:

Programas "enlatados" y pagos : "Porque si no Karen Reichhardt no estaría haciendo un programa en la Televisión Pública, chicos. De perros, de gatos y lo que sea", ejemplificó.

: "Porque si no no estaría haciendo un programa en la Televisión Pública, chicos. De perros, de gatos y lo que sea", ejemplificó. Crítica a la utilidad: "La Televisión Pública, alguien algún día se va a parar y nos va a explicar por qué están loteando los programas que lotean, porque de verdad verdad no necesitamos ni un programa de pelo, ni un programa de reflexión a la noche, ni un programa que esté de cocina avanzando por nada, ni el señor de los laboratorios de los rulos que pasea por toda la Televisión Argentina. No lo necesitamos", afirmó.

Costos ocultos: El argumento central fue el costo que esto representa para el contribuyente, a pesar de que se argumente que "no le cuesta nada al canal". "Sí le cuesta porque esa cámara que agarran la pagamos nosotros, ese sueldo del cámara que lo pagamos nosotros", sentenció.

El argumento central fue el costo que esto representa para el contribuyente, a pesar de que se argumente que "no le cuesta nada al canal". "Sí le cuesta porque esa cámara que agarran la pagamos nosotros, ese sueldo del cámara que lo pagamos nosotros", sentenció. Falta de transparencia: "Entonces, estamos avanzando un montón de programas que no sabemos ni quién sos. No sabemos de dónde salimos", cuestionó, aludiendo a producciones de dudosa procedencia o interés público.

"Cosa que pasaba en todo caso, en otro gobierno que se queja Y ahora pasa en este escándalo. Con la nuestra. Bueno, ahora también Con la nuestra estás haciendo programa de no sé no sabemos quién todavía. Ni qué ni para qué", remarcó, equiparando la situación actual con prácticas denunciadas en administraciones anteriores.