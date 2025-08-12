Acusan a la madre de Wanda Nara de robarle el novio a la madre de otra famosa

FOTO: Nora Colosimo fue señalada por haberle sacado el novio a una amiga/Fotografía: Instagram

La madre de Wanda Nara, Nora Colosimo, se encontró viviendo en Italia junto a un hombre llamado Rafael, relacionado con el mundo del fútbol.

Pero en los últimos días, una famosa la acusó de haberse quedado con el novio de su madre. Se trató de Lola Bezerra, la modelo brasileña que se hizo conocida hace algunos años y que luego optó por el perfil bajo para dedicarse a la maternidad.

En una entrevista en Crónica TV, Lola Bezerra contó que la madre de Wanda Nara se quedó con el novio de su mamá, a pesar de que ellas eran amigas.

”Me quería matar porque no quería que lo cuente, me salió de corazón porque la vi sufrir. Cuando me preguntaron si estaba soltera dije que le robaron el novio. Eran súper amigas, Nora venía a mi casa”, amplió Lola en Intrusos.

”Mi mamá salía con Rafel, dejó de verlo, le escribía a Nora y dejó de contestarle. Hasta que un día vio en el Instagram de ella una foto de los dos juntos. Si no me equivoco, fue el año pasado. Salieron por un año, era medio tacaño”, continuó.

“No tengo nada contra Wanda ni contra Zaira, estoy contando algo que le pasó a mi mamá, que entre paréntesis, me quiere matar. Pero ella se enamoró y Nora era su amiga”, sentenció Lola.