Uruguay gira a la izquierda: Orsi ganó el balotaje y será el nuevo presidente

El candidato del Frente Amplio en las elecciones de Uruguay, Yamandú Orsi, se quedó este domingo a la noche con la victoria en el balotaje sobre el oficialismo del Partido Nacional.

Pocos minutos antes de las 22 (hora argentina), Orsi, que asumirá en marzo de 2005 y gobernará al país vecino durante cinco años, pronunció un discurso con tono conciliador.

"Sigamos en el camino de la fraternidad y solidaridad, que es el del respeto por los demás. Pero hoy hay otra parte de nuestro pueblo, que también nos tendrá que ayudar a construir un país mejor. A ellos también los necesitamos", afirmó el flamante vencedor, en un puente tendido al derrotado oficialismo.

"A partir del debate de ideas se construye un país mejor y una república democrática con futuro. No hay fututo si le ponemos un muro a las ideas. La democracia es así", enfatizó el dirigente izquierdista.

"¡Larga vida a los partidos políticos de Uruguay y a nuestro sistema republicano democrático!", exclamó.

En ese contexto, prometió: “Voy a ser el presidente que convoque una y otra vez al diálogo nacional para buscar las mejores soluciones. Voy a construir un país más integrado, en el que jamás nadie podrá quedarse atrás. Seré también el presidente del crecimiento nacional”.

“Abracemos con fuerza la idea de que Uruguay es uno solo, a pesar de las diferencias territoriales", añadió, al tiempo que agradeció a distintos dirigentes del Frente Amplio, entre los que mencionó al expresidente José "Pepe" Mujica.

Más temprano, pasadas las 21.35 (hora argentina), el candidato de la coalición oficialista, Álvaro Delgado, había reconocido el resultado y felicitó a su rival.

“Un fuerte abrazo y saludo a Yamandú y al Frente Amplio. Quiero felicitar a quien ganó, con sinceridad y de corazón, con desprendimiento y sentido muy republicano”, afirmó Delgado.

“Las elecciones se ganan y se pierden. Una cosa es perderlas y otra, ser derrotados. Nosotros no estamos derrotados”, añadió.

De acuerdo a los primeros sondeos en boca de urna, el espacio opositor se imponía con el 49% de los sufragios por algunos puntos de ventaja, que le alcanzaban para el triunfo y el pase de regreso a la presidencia del país vecino.

El titular del Frente Amplio, el sindicalista Fernando Pereira, había dicho a Cadena 3: “Uruguay tiene presidente electo. Sentimos una alegría imponente por nuestro pueblo que pelea”.

Al respecto, Pereira amplió: “Es un pueblo que tiene menos recursos, per mucha alma. Yamandú es la palabra del cambio”.

Alta participación

La jornada electoral se desarrolló de manera tranquila y los candidatos votaron acompañados por dirigentes cercanos y militantes.

El presidente Luis Lacalle Pou había asegurado que este mismo domingo a la noche comenzaría la transición de mando con el ganador.

La Corte Electoral confirmó que votó casi el 90% de los habilitados para sufragar.

El candidato del Partido Nacional por la Coalición Republicana @AlvaroDelgadoUy salió de su casa a recibir a los periodistas con los clásicos scones, como ya es costumbre desde la anterior jornada electoral. Allí dialogó con los periodistas y manifestó "Elijan convencidos". pic.twitter.com/cbGtf00FsT — Telenoche (@TelenocheUy) November 24, 2024

Antes de votar, Delgado habló con Cadena 3 y destacó la importancia de la jornada electoral y pidió calma a la ciudadanía.

"Hoy es un día especial para Uruguay y hay que tener calma", afirmó el candidato. Delgado enfatizó la relevancia de que los votantes elijan "tranquila, elijan con convicción, elijan convencidos", subrayando que "eso es lo más importante".

El candidato también instó a quienes se encuentran indecisos a no dejar que otros tomen decisiones por ellos: "Como le digo a cada uno que me encuentro en un momento indeciso, no dejen que otros elijan por vos".

Por su parte, el candidato a presidente por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, ejerció su derecho al voto y compartió sus reflexiones sobre la democracia. "La democracia debe y tiene que ser una fiesta", expresó.

Además, agregó que "es y tiene que ser" así, destacando la importancia de mantener un ambiente festivo en el proceso electoral.

?? Elecciones en vivo



??? José Mujica: "A los jóvenes la política no les construye esperanza", apuntó y señaló que para ellos los políticos "son una manga de viejos acomodados". pic.twitter.com/KrKArtJqRW — EL PAÍS (@elpaisuy) November 24, 2024

Finalmente, Orsi expresó que los ciudadanos "tienen muy claro" cómo resuelven su elección, incluso "24 horas antes" de votar, lo que refleja un compromiso con la participación democrática en el país.

El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, votó en Instituto de Formación Docente de Canelones. “Es un momento especial para el país. A partir de hoy de noche Uruguay tiene un presidente electo y empieza una transición, con lo cual naturalmente habrá un compartir las decisiones. No las diarias, pero sí lo que viene para delante. Hoy es el último día que hay un gobierno único. En lo personal (pienso) en un montón de cosas que pasaron en estos años”, dijo a la prensa.

También dijo que quedan 97 días de gobierno y afirmó "haber dejado todo en la cancha". Impedido de presentarse a reelección inmediata, remarcó que seguirá en política (fue elegido senador).

#Balotaje | El presidente Lacalle Pou dijo en rueda de prensa que "el día más importante de un gobierno no es el primero, sino el último", tras votar en la ciudad de Canelones, y agregó que esta noche comienza la transición. pic.twitter.com/9koe5WUy1P — Canal 5 Noticias (@5noticiasuy) November 24, 2024

Uno de los primeros en ir a votar fue el expresidente José Mujica, quien apoyó la candidatura de Orsi. "Muchas gracias al pueblo uruguayo. Uruguay, a pesar de ser un país pequeño, se ha ganado un reconocimiento de ser estable, de tener una ciudadanía que respeta las formalidades institucionales. No es poca cosa en nuestra pobre y golpeada América Latina", sostuvo en declaraciones a la prensa.

Cómo fue la primera vuelta

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Uruguay, celebrada el 27 de octubre de 2024, no arrojó un ganador por la suficiente diferencia.

Ninguno de los candidatos alcanzó el 50% más uno de los votos necesarios para ganar en primera vuelta, lo que hizo necesaria una segunda ronda.

Población de Uruguay: 3.444.263

Empadronados:: 2.727.120

Participación:: 89.60%

Votos válidos: 2.324.147

Votos en blanco: 32.356

Votos nulos:: 52.750

Orden

1. Yamandú Orsi - Carolina Cosse

(MPP Frente Amplio)

Votos: 1.071.826 (46.12%)

Senadores obtenidos: 16 (+3)

Diputados obtenidos: 48 (+6)

2. Álvaro Delgado - Valeria Ripoll

(Partido Nacional - Coalición Republicana)

Votos: 655.426 (28.20%)

Senadores obtenidos: 9 (-1)

Diputados obtenidos: 29 (-1)

3. Andrés Ojeda – Robert Silva

(Partido Colorado)

Votos: 392.592 (16.89%)

Senadores obtenidos: 5 (+1)

Diputados obtenidos: 17 (+4)

4. Gustavo Salle – María Canoniero

(Identidad Soberana)

Votos: 65.796 (2.83%)

Senadores obtenidos: 0

Diputados obtenidos: 2 (+2)

5. Guido Manini Ríos – Lorena Quintana

(Cabildo Abierto)

Votos: 60.549 (2.61%)

Senadores obtenidos: 0 (-3)

Diputados obtenidos: 2 (-9)

6. Pablo Mieres – Mónica Bottero

(Partido Independiente)

Votos: 41.618 (1.71%)

Senadores obtenidos:: 0

Diputados obtenidos: 1

LOS DOS FINALISTAS

Quién es Yamandú Orsi

Yamandú Ramón Antonio Orsi Martínez nació el 13 de junio de 1967 en Santa Rosa, Canelones. Está casado y es padre de dos hijos. Ex bailarín de folklore e hincha del Club Atlético Peñarol.

- Hijo de un trabajador rural y una costurera.

• Estudió en escuelas públicas locales.

• Se graduó como Profesor de Historia en el Instituto de Profesores Artigas en 1991.

• Se unió al Movimiento de Participación Popular (MPP) en 1990.

• Fue secretario General de la Intendencia de Canelones por 10 años.

• Intendente de Canelones en 2015 Reelegido en 2020

• Renunció en marzo de 2024 para postularse a la presidencia

• Anunciado como precandidato del Frente Amplio en marzo de 2023

• Ganó las elecciones internas del partido el 30 de junio de 2024

Cuenta con el apoyo del expresidente José Mujica, quien lo considera su continuidad y por quien, dijo, ofrece su corazón.





Quién es Álvaro Delgado

Álvaro Luis Delgado Ceretta es un político y veterinario uruguayo nacido en Montevideo el 11 de marzo de 1969. Pertenece al Partido Nacional y tuvo una destacada carrera política.

• Comenzó su carrera política en el Partido Nacional en Paysandú.

• Inspector General del Trabajo de 1999 a 2004.

• Diputado por Montevideo en 2004 y reelecto en 2009. En 2014 fue electo senador y reelecto en 2019.

• Secretario de la Presidencia de Luis Lacalle Pou de 2020 a 2023.

• Renunció a ese cargo en diciembre de 2023 para lanzar su candidatura presidencial.

Delgado es considerado un aliado cercano del presidente Lacalle Pou y su candidatura busca dar continuidad a su gestión.

