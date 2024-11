Balance y perspectiva: EE.UU. y el mundo, ante la nueva era Trump

# La mirada de los periodistas de Cadena 3, testigos de la crucial elección del martes 5.

# El enfoque de la prensa líder estadounidense.

# La relación con Argentina.

# Los planes del nuevo presidente.

# La curiosa rebelión de la comunidad amish.

# Las fechas clave hasta la asunción.

LA MIRADA DE CADENA 3

Ante el hartazgo, castigo

Sergio Suppo, desde Washington

Estados Unidos regresó a Donald Trump y le entregó más poder que cuando lo hizo presidente por primera vez, ocho años atrás.

El mensaje fue claro: voto castigo como herramienta para expresar el hartazgo por el fracaso de las políticas económicas y por la frustración que provoca la crisis que borra la idea del sueño americano.

Trump expresa en forma brutal y directa los deseos de vastos sectores afectados por la desesperanza y por el uso y abuso de discursos de corrección política sin traducción concreta en soluciones.

El republicano regresa a pesar de las graves acusaciones y condenas judiciales porque logró reflejar mejor que los demócratas los deseos iracundos de una parte mayoritaria de la sociedad.

El nuevo presidente prometió deportaciones masivas de inmigrantes como solución para la inseguridad y proteccionismo económico como remedio a la pérdida de competitividad de la economía norteamericana ante el rival chino.

Promesas y desafíos complejos para un electorado que acaba de demostrar su poca tolerancia.

Otro análisis del autor:

Giro a la derecha en un camino allanado

Marcos Calligaris, desde Nueva York

La reelección de Donald Trump representa un contundente giro a la derecha en Estados Unidos.

Su regreso a la Casa Blanca se consolidó con una victoria decisiva en estados clave, reflejando un fuerte respaldo a su liderazgo. Pese a sus antecedentes judiciales y los temores que genera su discurso en ciertos sectores, el electorado optó por el republicano, con la economía como tema central.

El voto latino fue uno de los factores más relevantes en esta elección. Trump logró atraer a una proporción significativa de este grupo al enfocar su campaña en la economía y la seguridad en la frontera. Kamala Harris, en cambio, no logró conectar con las inquietudes diarias de estos votantes.

La economía fue, sin duda, la prioridad para la mayoría de los votantes. La inflación y el alto costo de vida inclinaron la balanza a favor de Trump, quien supo capitalizar el descontento.

En contraste, el mensaje de Harris sobre la protección de la democracia pareció alejado de las urgencias del día a día.

Este nuevo mandato empodera a Trump, reafirma la legitimidad de su discurso y también le da las herramientas para cumplir sus promesas.

Con un Congreso favorable, ahora tendrá el camino despejado para implementar su agenda y responder a las expectativas de quienes lo votaron.

Otro análisis del autor:

Una sociedad entre la euforia y el medio

Cynthia Zak, desde Miami

La marea roja cubre Estados Unidos liderada por un Donald Trump, más fortalecido que nunca, mientras que el Partido Demócrata comienza el famoso “soul search”, la indagatoria interna de cómo y porque perdieron todo lo que tenían.

Los votantes no dudaron en elegir a Trump a pesar de sus problemas legales, sentencias pendientes y casos judiciales y aún los latinos, los jóvenes y las mujeres lo prefirieron a la candidata demócrata.

Vivo en Estados Unidos hace 30 años y tengo la fortuna de haber cubierto varias elecciones para Cadena 3 y puedo asegurarles que pocas veces en la historia política y social de este país, se vive un clima como el de ahora.

Grandes sectores en euforia total y muchos otros llenos de miedo por un giro inexorable a la derecha en este barco capitaneado por Trump.

Entre la economía y la seguridad

Carolina Amoroso, desde Washington

La elección de Donald Trump se asienta sobre dos pilares, uno tiene que ver con la economía y el otro tiene que ver con la seguridad de la Nación.

Cuando Trump habla de la inmigración ilegal, obviamente se refiere a la situación en las fronteras sur y lo enfoca mucho en materia de seguridad, o sea, él entiende que una política mucho más dura para los ingresos de inmigrantes a los Estados Unidos es una política de seguridad.

Muchos votantes perciben que es un mundo significativamente más inseguro que lo que era hace 4 años atrás y que Estados Unidos necesita un hombre fuerte, que no se puede dar el lujo de tener un líder que no muestre la fortaleza de los Estados Unidos y que se muestre dubitativo o débil frente a principalmente los dos grandes conflictos y las amenazas que podrían derivar.

El artículo completo:

LA RELACIÓN CON ARGENTINA

El análisis de Sergio Berensztein

Cumbre en Florida

El presidente argentino Javier Milei realizará una visita relámpago a Mar-a-Lago, Florida, para reunirse con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y exponer su visión política sobre el escenario internacional.

.Puntos clave del encuentro:

• Se llevará a cabo el 14 de noviembre en el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

• Milei participará como orador principal del evento.

• Asistirán figuras clave como el vicepresidente electo J.D. Vance, posibles miembros del gabinete de Trump e importantes inversores

• Se discutirán temas como la situación en Medio Oriente, la guerra en Ucrania y la crisis de representación política.

• Milei buscará consolidarse como aliado estratégico de Trump en América Latina.

• El encuentro podría facilitar futuras negociaciones de Argentina con el FMI.

Contexto y significado:

• Es la primera reunión formal entre ambos líderes tras la elección de Trump

• Refleja el traslado del poder político estadounidense de Washington D.C. a Mar-a-Lago.

• Milei es el único mandatario latinoamericano invitado como orador a la CPAC.

• Trump busca un aliado en la región frente a otros líderes ideológicamente opuestos.

????????l Milei felicita a Trump por su victoria en las elecciones de los Estados Unidos.



VLLC pic.twitter.com/opWqyksoKX — Escuela Austriaca de Economía ???? (@DiegoMac227) November 7, 2024

LOS PLANES DE TRUMP

Inmigración

# Terminar la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México.

# Lanzar una operación masiva de deportación de inmigrantes indocumentados.

# Eliminar las políticas migratorias implementadas por la administración Biden.

#Reforzar la seguridad fronteriza y tomar medidas contra los carteles de drogas.

Economía e impuestos

# Extender los recortes de impuestos de su ley fiscal de 2017.

# Reducir la tasa de impuestos corporativos del 21% al 15%.

# Abordar la inflación y reducir el gasto gubernamental.

# Promover la independencia energética y aumentar la producción nacional.

Política exterior

# Reconsiderar el compromiso de Estados Unidos con la OTAN.

# Tratar de resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania.

# Imponer aranceles más altos a las importaciones de China.

Educación

# Cerrar el Departamento de Educación federal.

# Eliminar la enseñanza de teorías críticas de raza y temas de identidad de género en las escuelas.

# Promover una educación centrada en valores tradicionales y patrióticos.

Salud

# Reemplazar la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare).

# Recortar programas que promueven las transiciones de género.

Seguridad y justicia

# Reforzar los derechos de portación de armas.

# Implementar medidas más duras contra el crimen.

LA VISIÓN DE LA PRENSA

La cobertura mediática sobre el triunfo electoral de Donald Trump en 2024 refleja las profundas divisiones políticas en Estados Unidos.

Los titulares de los principales periódicos y medios de comunicación capturaron tanto la euforia como la preocupación respecto a su regreso a la Casa Blanca.

The New York Times

Utilizó el impactante titular “Trump Storms Back” (Trump ataca de nuevo) y pone énfasis en la "campaña desafiante y oscura" que llevó a su victoria. En un editorial considera la victoria de Trump como una "grave amenaza" para la democracia estadounidense..

The Washington Post:

Encabezó su cobertura con “Trump Triumphs”, en un juego de palabras con triunfo. Destaca que Trump se convierte en el primer presidente en ganar dos mandatos no consecutivos, aunque también expresó preocupaciones sobre el futuro democrático del país. Este medio ha mantenido una postura neutral, sin apoyar explícitamente a ningún candidato durante las elecciones.

CNN:

Con un enfoque directo con el titular “Trump Wins”, la cadena televisiva resaltó el impacto histórico de su regreso y sus implicaciones para la democracia.

Politico:

Con título directo como “Trump is Back”, el portal menciona los desafíos legales que enfrenta Trump, incluyendo múltiples acusaciones penales.

The Wall Street Journal:

Su titular, “Donald Trump is Elected 47th U.S. President”, reflejó una postura más neutra: reconoce que fue un "notable regreso" y atribuye parte de su éxito a los errores del gobierno saliente de Joe Biden.

Análisis

Los análisis posteriores a la elección han revelado un espectro amplio de reacciones:

Mientras algunos medios como The New York Times y CNN adoptaron un enfoque crítico, otros como The Wall Street Journal presentaron una narrativa más optimista sobre el regreso de Trump al sugerir que representa una oportunidad para corregir errores pasados en la política económica.

LA REBELIÓN AMISH

Un incidente con la leche que producen en sus granjas terminó llevando a la comunidad amish del condado de Lancaster, Pennsylvania a las mesas de votación y votar por Donald Trump.

Esto fue determinante para el triunfo del candidato republicano en un estado clave como es Pennsylvania.

Tradicionalmente apolíticos y reacios a participar en procesos electorales, se involucraron activamente debido a un problema que afectó su forma de vida: una redada del FBI en la granja de leche cruda de Amos Miller.

La incursión del FMI, llevada a cabo en enero de 2024, fue motivada por preocupaciones sobre enfermedades infantiles relacionadas con productos lácteos crudos vendidos por Miller.

Esta acción del gobierno fue vista como una intrusión inaceptable en sus derechos individuales y prácticas religiosas. Los Amish, que valoran la autonomía y la libertad para manejar sus negocios sin intervención gubernamental.

LO QUE VIENE

23 de noviembre: fecha límite para que los gobernadores de los estados emita un certificando para validar a los delegados electorales elegidos en cada estado.

17 de diciembre: el primer martes después del segundo miércoles de diciembre después de las elecciones; es la fecha límite para que los delegados se reúnan en sus estados para emitir sus votos para presidente y vice de Estados Unidos, en función de lo votado por la ciudadanía. Ese resultado se envía al Congreso..

6 de enero de 2025: en una sesión conjunta Representantes y Senado, certifican los votos de los estados y designan al nuevo presidente.

20 de enero de 2025: el nuevo presidente jura en una ceremonia en el Capitolio de Washington.

Edición: Julio Perotti.

Ilustraciones: Juan Blondont.